18 Aylık Bebeğin Yangında Ölmesinin Ardından

Afyonkarahisar'da bir iş yerinde çıkan ve 18 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı yangının dehşeti günün ağarmasıyla ortaya çıktı.



Dumlupınar Mahallesi, Yeşilyol Caddesi üzerinden bir pastanede dün gece meydana gelen yangında 7 katlı binanın neredeyse tamamının alevlerden karardığı gözlendi. Yangının çıktığı pastanenin asma katındaki bütün camların kırıldığı görülürken, iş yerinin girişinin de bez brandalar ile kapatılması dikkatlerden kaçmadı. Yangının etkilediği üst katlardaki daire sahipleri de evlerine gelerek oluşan zarara baktılar. Polis tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirilirken, sabah saatlerinde 'Olay Yeri İnceleme' ekipleri de yangının çıktığı iş yeri ve üst katlarda çeşitli incelemelerde bulundular. Apartman sakinleri olayla ilgili bilgi vermekten kaçınırken, yangından dolayı çok korktukları ise yüzlerinden okundu. Apartmanın her iki cephesinin de yangından etkilendiği görülürken, binanın bazı yerlerinin sıvalarının alevden dolayı dökülmesi dikkatlerden kaçmadı.



Kesin çıkış nedeni itfaiye tarafından açıklanacak rapor sonrası belli olacak yangında yeğeni ölen acılı hala ise yaşlı gözlerle yeğeninin sesini duyduğunu ancak alevlerin içerisinden çıkaramadığını söyledi. - AFYONKARAHİSAR