18. Arap Radyo ve Televizyon Festivali
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 18. Arap Radyo ve Televizyon festivalinden detay görüntüler Ödüllerin sahiplerine takdim edilmesi Fem Safakes Radyosu Müdürü Abbas Mesdi ile röportaj Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Şarika Meyda Kurumu Radyolar Müdürü Hasan Yakup El Mansuri ile röportaj Tunus'un Hammamat...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
18. Arap Radyo ve Televizyon festivalinden detay görüntüler
Ödüllerin sahiplerine takdim edilmesi
Fem Safakes Radyosu Müdürü Abbas Mesdi ile röportaj
Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Şarika Meyda Kurumu Radyolar Müdürü Hasan Yakup El Mansuri ile röportaj
Tunus'un Hammamat kentinde Arap dünyasından medya temsilcilerinin katıldığı 18. Arap Radyo ve Televizyon festivali kapanış gecesiyle sona erdi. Kapanış programında Arap ülkelerinde faaliyet gösteren radyo ve televizyon kurumları yetkililerine ödülleri verildi.