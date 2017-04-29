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18. Arap Radyo ve Televizyon festivalinden detay görüntüler

Ödüllerin sahiplerine takdim edilmesi

Fem Safakes Radyosu Müdürü Abbas Mesdi ile röportaj

Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Şarika Meyda Kurumu Radyolar Müdürü Hasan Yakup El Mansuri ile röportaj

Tunus'un Hammamat kentinde Arap dünyasından medya temsilcilerinin katıldığı 18. Arap Radyo ve Televizyon festivali kapanış gecesiyle sona erdi. Kapanış programında Arap ülkelerinde faaliyet gösteren radyo ve televizyon kurumları yetkililerine ödülleri verildi.