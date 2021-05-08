18 19 mayıs yasak mı? 18 Mayıs 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?

18 19 mayıs yasak mı? 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? 18 Mayıs 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı yakından takip ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basmıştır. Bu kutlu gün koronavirüs pandemisi gölgesinde geçecek. Tam kapanma sonrası vatandaşların akıllarında bazı soru işaretleri kaldı. Peki, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? 18 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün?

18 19 mayıs yasak mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı heyecanı bugünden başladı. Her yıl büyük içtenlikle kutlanılan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hakkında bu yıl peş peşe sorular araştırılmaya başladı. 29 Nisan -17 Mayıs tam kapanma süreci ile 19 Mayıs günü birleşecek mi merak konusu oldu. Peki 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hangi gün, kaç gün tatil, sokağa çıkma yasağı var mı? İşte 2021 Resmi tatiller listesi... 18 19 mayıs yasak mı?

18 19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI 2021?

17, 18, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı yakından takip ediliyor. Konu hakkında henüz resmi kurumlardan bir açıklama gelmedi. Detaylar gelince haberimize ekleyeceğiz.

Kısıtlamalarla ilgili resmi kararlar Kabine toplantılarına alınıyor. Yapılan son toplantıda tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ereceği belirtilmişti. Dolayısıyla 19 Mayıs ile ilgili verilmiş yeni bir karar henüz yok. Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin nihai kararın yeni kabine toplantısında verilmesi bekleniyor.

Olası kısıtlama kararı çıkması durumunda 17-18 ve 19 Mayıs tarihlerini mi kapsayacağı yoksa sadece 19 Mayıs için mi geçerli olacağı yine bu toplantıda netleşmiş olacak. Kabine toplantısının da 11 Mayıs'ta yapılacağı tahmin ediliyor.

18 MAYIS 19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk gelecek. Bugün resmi tatil olarak kutlanacak.

RESMİ TATİLLER 2021

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Cuma 2021

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cumartesi 2021

12 Mayıs Ramazan Bayramı: Çarşamba 2021

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Çarşamba 2021

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü: Perşembe 2021

19 Temmuz Kurban Bayramı: Pazartesi 2021

30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazartesi 2021

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cuma 2021

1 Ocak Yılbaşı: Cumartesi 2022

DİNİ GÜNLER 2021

13 Şubat 2021 Cumartesi: Üç ayların başlangıcı

18 Şubat 2021 Perşembe: Regaib Kandili

10 Mart 2021 Çarşamba: Miraç Kandili

27 Mart 2021 Cumartesi: Berat Kandili

13 Nisan 2021 Salı: Ramazan Ayı Başlangıcı

8 Mayıs 2021 Cumartesi: Kadir Gecesi

12 Mayıs 2021 Çarşamba: Arefe

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ÖNEMİ

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır.