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177 Polis Hakkında Gözaltı Kararı
177 Polis Hakkında Gözaltı Kararı
2 Şubat 2017 Perşembe 11:24
Ankara’da FETÖ soruşturması kapsamında 177 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara
'da FETÖ soruşturması kapsamında 177
polis
hakkında gözaltı kararı verildi.
(İHA) -
ANKARA
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