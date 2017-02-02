177 Polis Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara’da FETÖ soruşturması kapsamında 177 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

177 Polis Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 177 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

(İHA) - ANKARA

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Ankara, Polis, PDY, FETÖ