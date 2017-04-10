172'nci yılda şehitlikler boş bırakılmadı

Türk Polis Teşkilatının 172'nci kuruluş yıldönümü kutlanıyor

Manisa Emniyet Müdürlüğünde 180 genç polis görev başı yaptı

Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç:

"Teşkilatımıza 180 yeni personel katıldı. Mayıs ve ağustos aylarında da yeni katılımlar olacak"

"Hain kalkışmadan dolayı teşkilatımızın içerisine sinmiş olan bu terör örgütü yapılanmasının içimizde olanlarını temizledik temizlemeye de devam edeceğiz"



MANİSA - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172'nci yıldönümünde Manisa Emniyet Müdürlüğüne 180 kişilik yeni personel takviyesi yapıldı. Genç polislerle birlikte yaklaşık 2 bin 500 personele ulaştıklarını kaydeden Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, "Teşkilatımızın içerisine sinmiş olan terör örgütü yapılanmasının içimizde olanlarını temizledik, temizlemeye de devam edeceğiz." dedi.

Türk Polis Teşkilatının 172'nci kuruluş yıldönümü kutlanıyor. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Meydanındaki Milli Egemenlik Anıtına çelenk sunarak 172'nci yıl kutlamalarına başladı. Cumhuriyet Meydanındaki kutlamalara Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, özel hareket müdürlüğü ve teşkilatta bugün göreve başlayan genç polisler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından meydanda basın mensuplarına bir açıklama yapan Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, "Emniyet Teşkilatı 1845 yılında kurulduktan sonra sürekli kendini yenileyen, çağın teknolojisine uygun araç gereç ve teçhizatlarla sürekli kendini donatan, personel kalitesini ve personelin işlev ve çalışma durumlarını sürekli geliştiren bir teşkilat olarak görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da inşallah teşkilatımıza nice yıllar, bu teşkilatın memleketimize hizmet edeceği ümidi içerisindeyiz. Bunu azim ve kararlılıkla devam ettireceğiz." dedi.

"Aynı bayrak altında aynı topraklarda yaşamaya devam edeceğiz"

Teşkilata yeni katılan polisler olduğunu dile getiren Bilgiç, "Yeni personellerimiz bugün itibariyle göreve başladı. Onların ilk 10 Nisan kutlama törenleriydi. Onları da törenden önce tebrik ettim. Önümüzdeki günlerde onları birimlerine dağıtacağız. Teşkilatımıza taze kan olarak yeni giriş yaptılar. İnsanda doğum, yaşam ve ölüm var. Teşkilatlarda bu yok ancak teşkilat çalışanlarında bunu görmek mümkün. Teşkilatlarımız uzun bir süredir çalışıyor ve bundan sonra da çalışmaya devam edecek. En son yaşadığımız acı 15 Temmuz darbe kalkışması neticesinde, teşkilatımızın üzerine çok büyük yükler düştü vatandaşlarımız ve milletimizle beraber. Bunu bertaraf etmeyi bildik. Bundan sonrada olabilecek her türlü terör eylemlerine karşı, terör örgütlerine karşı mücadelemiz devam edecek. Buradan şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anmak istiyorum. Onların emanetleri bizim emanetlerimiz. Bunu peşinen kabul ediyoruz. Çalışan arkadaşlarımızla beraber bir aile ortamı içerisinde çalışmayı ve birlikte hareket etmeyi, aynı düşünce altında ve aynı bayrak altında aynı topraklarda birlikte yaşamayı sürdüreceğiz ve bundan kimsenin endişesi olmasın." şeklinde konuştu.

"Yeni takviyeler gelecek"

Emniyet teşkilatına 180 personelin katıldığını kaydeden Bilgiç şunları söyledi: "180 yeni personel geldi. Önümüzdeki mayıs ayında ve ağustos ayında da takviye olmasını bekliyoruz. Sürekli tazeleniyoruz. Emekli olan arkadaşlarımız var ve bu hain kalkışmadan dolayı teşkilatımızın içerisine sinmiş olan bu terör örgütü yapılanmasının içimizde olanlarını temizledik temizlemeye de devam edeceğiz. Yine sürekli katılımlar olacak. 180 personel içinde 20 de bayan personelimiz var. İl Emniyet Müdürlüğü olarak ilçelerle beraber toplam personel sayımız 2 bin 500 civarında."

Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından Manisa Polis Şehitliğindeki törene geçildi. Şehitlikte saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından dualar edildi. İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç Şehitlik Defterini imzalayarak şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti. Tören şehit mezarlarının ziyaret edilerek karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

(SC-