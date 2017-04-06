17 Yaşındaki Silahla Yaralama Şüphelisi Tutuklandı

SAMSUN'da 18 yaşındaki Mehmet Salih Kaplan'ı tabancayla ateş ederek ağır yaralayan 17 yaşındaki A.K. tutuklandı. Olay sırasında yanında olan 18 yaşındaki Mehmet C.K. ise adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.



Olay, dün Samsun'un Bafra İlçesi Mehmet Akif Ersoy Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir dernek lokalinde oturan Mehmet Salih Kaplan, yanına gelen A.K. ve Mehmet C.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. üzerindeki tabancayla 5 el ateş ederek Kaplan'ı ağır yaraladı. Şüpheli daha sonra Mehmet C.K. ile motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Salih Kaplan daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis iki şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen iki şüpheli savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Burada da ifade veren A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı. - Samsun