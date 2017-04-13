17 Yaşındaki Arkadaş Cinayeti Şüphelisi Tutuklandı

İZMİR'in Buca İlçesi'ndeki parkta henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan iki arkadaştan 17 yaşındaki A.K.'nin göğsünden bıçakladığı belirtilen 23 yaşındaki Mahmuthan Açıl, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan katil zanlısı A.K.'nin 5 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklandı.



Olay, 848 Sokak'taki parkta geçen 10 Nisan'da saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Parkta sohbet eden A.K. ile Mahmuthan Açıl arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle iddiaya göre A.K., arkadaşı Açıl'ı göğsünden bıçakla yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı genci ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Açıl müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, A.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan A.K.'nin 5 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı A.K. tutuklandı. - İzmir