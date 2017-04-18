17 Nisan 2017 Haberleri
17 Nisan 2017 Manşet Haberleri.
- Son Dakika! Numan Kurtulmuş: OHAL'in Süresi Temmuz'a Kadar Uzatıldı
- Justin Biber Konserine Gidemeyen Sabriye Hüngür Hüngür Ağladı
- Son dakika! ABD Başkanı Trump, Erdoğan'ı Arayarak Tebrik Etti
- Halı Sahada Oynanan Maçta Kadın Futbolcunun Kaval Kemiği Kırıldı
- MHP Hassa İlçe Yönetimi Toplu Olarak İstifa Etti
- 'Söz' Dizisi 'Şehit Annesi' Sahnesiyle Duygulandırdı
- Murat Gezici: AK Parti Yüzde 10 Kayıp Yaşadı
- Amanos'ta PKK'ya Yönelik Hava Harekatı Düzenlendi
- Belçika'dan İdam Çıkışı: İdam Gelirse Müzakereleri Dondururuz
- Ünlü Prodüktör Burak Törer'den Evde Şemmamme Performansı
- İngiltere'de Brighton, 34 Yıl Sonra Premier Lig'e Yükseldi
- Beşiktaş'ta Adriano ve Rhodolfo İdmanı Yarıda Bıraktı
- Bayraktar Mini İHA'ların V3 Serisi TSK Envanterine Girdi
- Son Dakika! MGK'dan OHAL'in Uzatılması Yönünde Tavsiye Kararı Çıktı
- Almanya Dışişleri Bakanı'ndan İdam Çıkışı: Türkiye İle Müzakereler Biter
- 35 Bin Kişinin Kredi Kartından 75 Milyon TL'lik Vurgun Yapmışlar
- Meryem Uzerli ve Kızının Oyun Videosu Beğeni Rekoru Kırdı
- ABD'den Referandum Açıklaması: Endişeler Not Edildi
- Sabancıların Gelini 2 Küçük Çocukla Birlikte 13 Saatlik Zorlu Yolculuğa Çıktı!
- Melania Trump Elini Kalbine Götürmeyen Trump'ı Dürterek Uyardı
- MİT TIR'larını Durduran Firari Savcı Harem Otogarında Yakalandı
- Erdoğan: İşte Bunlar Gezici, Tencere Tava Hep Aynı Hava
- 'Arif V 216'da Mustafa Sandal'da Oynayacak
- Erdoğan'dan Yeni Referandum Sinyali: Gerekirse Bir Güven Oylaması da AB İçin Yaparız
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AGİT'e Tepki: Önce Haddinizi Bilin Haddinizi!
- Yerde Yatan Rakibine Gözü Dalan Kaleci, Kalesinde Golü Gördü
- Otomobili Kalaşnikof ve Tabancayla Taradılar: 1 Ölü, 2 Yaralı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayır Diyen Vatandaşlarımızı Anlayışla Karşılıyorum
- Başbakan Yıldırım: Kimsenin Gönlünün Kırılmasına Rızamız Olmaz
- Oy Kullandığı Okulda Polise Kafa Atan Genç Tutuklandı
- Mustafa Şentop: YSK 33 Yıldır Her Seçimde Verdiği Kararı Tekrar Etti
- Dışişleri Bakanlığı'ndan AGİT'in Referandum Raporuna Sert Tepki
- Mesut Özil: Çin'den Gelen Yıllık 23 Milyon Euro'yu 3 Dakikada Reddettim
- AK Parti Çukurca'da Oylarını Yüzde 500 Artırdı
- Defne Belediye Başkanı, Rekor 'Hayır'ın Formülünü Anlattı
- İbrahim Erkal'ın Komaya Girmesiyle İlgili 'Adam Yaralama'dan Soruşturma Açıldı
- Kırgız Cumhurbaşkanının Çocuk Emzirme Fotoğrafı Tepki Topladı
- Oy Pusulasının Fotoğrafını Çekenlere 250'şer TL Para Cezası Verildi
- Tuğçe Bebeği Denize Atan Anne ve Sevgilisine Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
- 'Kürdistan' Yazılı Tişörtle Sandığa Gidince Tutuklandı