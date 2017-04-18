17 Nisan 2017 Haberleri

17 Nisan 2017 Manşet Haberleri.

17 Nisan 2017 Haberleri

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Amerika Birleşik Devletleri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Millî İstihbarat Teşkilatı, Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet Ve Kalkınma Partisi, Türk Silahlı Kuvvetleri, Tbmm Anayasa Komisyonu, Kürdistan İşçi Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan