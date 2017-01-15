17'nci Madde 342 Oyla Kabul Edildi

ANAYASA değişikliği teklifinin 17'nci maddesi 342 oyla kabul edildi. 452 oyun kullanıldığı seçimde 135 ret, 2 çekimser ve 2 oy da geçersiz sayıldı. CHP'liler, oşy kullanmaya giderken beraberlerinde götüardükleri anayası kitapçığını oy sandığının bulunduğu masaya bıraktılar.



ANAYASA KİTAPÇIĞINI MASALARA BIRAKTILAR



Anayasa değişikliği teklifinin 17'nci maddesi üzerinde gizli oylama yapılmaya başlandı. Oy kullanma işlemi sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, oyunu kullandıktan sonra oy kupalarının bulunduğu masaya anayasa kitapçığını bıraktı. Bunun üzerine oy kullanan CHP'li milletvekilleri sırayla anayasa kitapçıklarını oy kupalarının bulunduğu masaya üst üste koydu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa kitapçığını oy kullandıktan sonra alarak CHP'li milletvekilleriyle sohbet ederek gülümsedi. Bozdağ, yanına aldığı anayasa kitapçığı ile birlikte giderken Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın, kitapçığı isteyince kendisine taktim etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oy pusulasını atarken masanın üzerindeki anayasa kitapçığını inceledi. Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın "Anayasayı üst üste koydunuz. Dikkat edin devirmeyin" diye espri yaptı. CHP'li ve AK Partili milletvekilleri anayasa kitapçığıyla fotoğraf çektirdi. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından anayasa kitapçıklarını toplayan masaların üzerine bırakıldı.



YILDIRIM VE KILIÇDAROĞLU SOHBET ETTİ



Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullanma işlemi sırasında bir süre sohbet ederek kabinlere doğru yürüdü. Yıldırım oyunu kullandıktan sonra Kılıçdaroğlu'da Başbakan Yıldırım'ın arkasında sıra bekleyerek aynı kabinde oyunu kullandı. Başbakan Yıldırım daha sonra Kılıçdaroğlu'nu oy pusulalarını birlikte kupaya atmak için davet etti ancak Kılıçdaroğlu diğer kupaya oy pusulasını attı.



- Kozan