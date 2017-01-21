ANAYASA değişiklik teklifinin 2'nci turunda TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin 3 Kasım 2019 tarihinde yapılmasını belirleyen 17'nci madde, 341 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 485, kabul 341, ret 139, boş 2, geçersiz 3. - Ankara
17'nci Madde 341 Oyla Kabul Edildi
ANAYASA değişiklik teklifinin 2'nci turunda TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin 3 Kasım 2019 tarihinde yapılmasını belirleyen 17'nci madde, 341 oyla kabul edildi.
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