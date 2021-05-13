17 Mayıstan sonra yasaklar kalkıyor mu?

En son yapılan kabine toplantısı sonrasında 29 Nisan- 17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma süreci sona ererken 17 Mayıs'ta yasakların kalkıp kalmayacağı merak konusu oldu. En çok araştırılan konulardan olan kısıtlamaların ne zaman kalkacağına dair sorular devam ederken Recep Tayip Erdoğan videolu Bayram mesajında bazı açıklamalarda bulundu. Peki, 17 Mayıstan sonra yasaklar kalkıyor mu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

En son yapılan kabine toplantısı sonrasında 29 Nisan- 17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma süreci sona ererken 17 Mayıs'ta yasakların kalkıp kalmayacağı merak konusu oldu. En çok araştırılan konulardan olan kısıtlamaların ne zaman kalkacağına dair sorular devam ederken Recep Tayip Erdoğan videolu Bayram mesajında bazı açıklamalarda bulundu. Peki, 17 Mayıstan sonra yasaklar kalkıyor mu? Konuya ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

17 MAYISTAN SONRA YASAKLAR KALKIYOR MU?

29 Nisan- 17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma sürecinin sonlarına yaklaşırken yasakların ne zaman sona ereceği gündem konuları arasına girdi. Tam kapanma süreci sonrası vaka sayılarında görünen düşüşü umut verici oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Ramazan Bayramı için yayınladığı videolu mesajda normalleşme süreci ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz." sözleri ile bayram sonrası normalleşme adımlarının yavaş yavaş atılacağının müjdesini verdi.