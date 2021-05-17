17 Mayıs 2000'de ne oldu? 17 Mayıs 2000 yılında Galatasaray hangi kupayı kazandı?

17 Mayıs 2000'de ne oldu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Twitter'da gündeme gelen konu, Süper Lig şampiyonunun belirlenmesinin ardından büyük ilgi topladı. Peki, 17 Mayıs 2000'de ne oldu? 17 Mayıs 2000 yılında Galatasaray hangi kupayı kazandı? 2000 UEFA Kupası finalinde neler yaşandı?

17 Mayıs 2000'de ne oldu? 17 Mayıs 2000 yılında Galatasaray hangi kupayı kazandı? soruları yanıt arıyor. 2000 UEFA Kupası'nda neler yaşandı? Kimler finale çıktı?

2000 UEFA KUPASI



2000 UEFA Kupası Finali, 17 Mayıs 2000 tarihinde, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanan ve UEFA Kupası 1999-2000 sezonu şampiyonunun belirlendiği maçtır. Türk kulübü Galatasaray ile İngiliz kulübü Arsenal arasında oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçı Galatasaray, penaltı vuruşları sonucu 4-1 kazanarak kupanın sahibi oldu. Bu şampiyonlukla beraber ilk kez bir Türk futbol kulübü, Avrupa kupasını kazanma başarısını gösterdi. Maç, 38.919 biletli seyirci tarafından izlendi.

1970 yılında da UEFA Kupası'nda final oynayan Arsenal, kupayı ilk kez müzesine götürmüştür. O zamanki adıyla Fuar Şehirleri Kupası olan kupayı, Arsenal, Belçika'nın RSC Anderlecht takımını eleyerek kazanmıştır. İlk maçında Belçika'da 3-1 yenilen Arsenal, ikinci maçta ise İngiltere'de 3-0 galip gelerek kupayı müzesine götürmüştür. 1994 yılında ise UEFA Süper Kupası maçında AC Milan'la ilk maçta 0-0 berabere kalarak, rövanş maçında ise 2-0 yenilerek kupayı kazanamamıştır. Bu finale ise 1999-2000 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda B grubunda üçüncü olarak gelmiştir.

Tarihinde bir Türk takımını ilk kez finallere götürmeyi başaran Galatasaray ise, 1999-2000 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda H grubunda üçüncü olarak gelmiştir. UEFA Kupası'nda yoluna devam etmesinin ardından sırasıyla Bologna, Borussia Dortmund, RCD Mallorca ve Leeds United takımlarını eleyerek finale kadar gelmiştir. Özellikle Leeds United takımı ile oynadığı ilk maçta, İngiliz 2 taraftarın hayatını kaybetmesi sonucu deplasman maçına Galatasaray taraftarı alınmamıştır. İlk maçında Ali Sami Yen stadında 2-0 yendiği Leeds United ile, rövanş maçında 2-2 berabere kalan Galatasaray, finale yükselmiştir.

17 MAYIS 2000'DE NE OLDU?

Sarı-kırmızılı ekibin, Danimarka'nın Kopenhag şehrinde 17 Mayıs 2000 tarihindeki final maçında İngiltere'nin Arsenal takımını penaltı atışları sonucunda mağlup ederek, UEFA Kupası'nı kazanmasının üzerinden 21 yıl geçti.