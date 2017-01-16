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17. Madde de Kabul Edildi
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17. Madde de Kabul Edildi
16 Ocak 2017 Pazartesi 09:57
Anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda, teklifin 17. maddesine 342 kabul, 135 ret oyu verildi.
Anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda, teklifin 17. maddesine 342 kabul, 135 ret oyu verildi.
Kaynak:
Dunya.com
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