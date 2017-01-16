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17. Madde de Kabul Edildi
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17. Madde de Kabul Edildi

Anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda, teklifin 17. maddesine 342 kabul, 135 ret oyu verildi.

17. Madde de Kabul Edildi

Anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda, teklifin 17. maddesine 342 kabul, 135 ret oyu verildi.

Kaynak: Dunya.com

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