17 Engelliye Tekerlekli Sandalye,

Sakatlar Derneği Başkanı Hulusi Kalender, ''Gaziantep İlimizin köklü kulüplerinden Şahinbey Lions Kulübü'ne çok teşekkür ederim.17 ihtiyaç sahibi engellimize hediye edilen tekerlekli sandalye onların hayatlarını daha kolay yaşamalarını sağlayacak. Dilerim ki, başka dernekler de bu yardımları yapar.İlimizde ihtiyaç sayısı fazla.''Diyerek herkesi desteğe çağırdı.

118-U Genel Yönetmeni Ln.Ömer Ruhi Eryurt, ''İlimizde hizmetleriyle göz dolduran Şahinbey Lions Kulübü üyelerini ve sevgili başkanımıza bu duyarlı davranışları için çok teşekkür ediyorum.Biz Lion'lar iz bırakmaya ve hizmet etmeye devam ediyoruz.''Dedi.

Tekerlekli sandalyeler sahiplerine teslim edilirken dönem başkanı Ln.Nermin Keçeci, emeği geçen herkese ve hedef ortaklığını kabul eden Sakatlar Derneği yönetimine teşekkür etti.

