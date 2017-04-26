17 Bin 500 Öğrenciye "Sarı Bisiklet" Eğitimi

ETİ, Aktif Yaşam Derneği ile birlikte hayata geçirdiği "Sarı Bisiklet" sosyal sorumluluk projesinin 4. yılında çalışmalarına devam ediyor.



ETİ'nin düzenlediği basın toplantısına ETİ İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu ve Aktif Yaşam Derneği Kurucu Üyesi Mehmet Ali Çalışkan katıldı.



Başladığı günden bu yana 250 bin km pedal çevrilen ETİ Sarı Bisiklet Projesi kapsamında, dünyanın etrafında 6 kez tur atacak kadar yol kat edildi. ETİ, sağlıklı yaşamın önemli unsurlarından biri olan hareketlilik kavramını bisiklet aracılığı ile toplumun her kesimine yaymayı amaçlıyor.



Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de fiziksel aktiviteleri gündelik hayatın bir parçası haline getirmeyi hedefleyen Sarı Bisiklet Projesi, "Sağlık için Hareket, Hareket için Bisiklet" mottosuyla toplumu mobilize olmaya davet ediyor.



ETİ Sarı Bisiklet Projesi'nin 4. yılı hedefleri ve projelerinin duyurulduğu etkinlik çerçevesinde ETİ Sarı Bisiklet'in desteklediği Aktif Yaşam Derneği'nin yürüttüğü 2017 Türkiye Fiziksel Aktivite, Bisiklet ve Yürüyüş Pratikleri Araştırması'nın sonuçları paylaşıldı.



Araştırma, İstanbul, Çanakkale, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van ve Diyarbakır olmak üzere Türkiye'nin 12 bölgesinde yüz yüze anket uygulamasıyla gerçekleştirildi.



Araştırma sonuçlarına göre, hanelerin yüzde 28'inde bisiklet var ve bisikleti olan evlerin yüzde 36'sında hiç kullanılmayan en az 1 bisiklet mevcut. Bu orana göre Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon atıl bisiklet bulunuyor.



Ankete katılanlar arasında aktif olarak bisiklet kullananlar yüzde 9 iken, bisiklet kullanmayı bilmeyenlerin oranı yüzde 37 seviyesinde. Toplumun yüzde 70'i yılda 1-2 kez bisiklet kullanıyor ya da hiç kullanmıyor.



"17 bin 500 öğrenciye bisiklet eğitimi"



ETİ İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, ETİ'nin 4. yılında Sarı Bisiklet Projesi ile çok anlamlı projeleri hayata geçirdiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:



"ETİ olarak Sarı Bisiklet Projesi kapsamında atıl durumda olan ikinci el bisikletleri hayata döndürmeyi hedefleyen bir kampanya başlatıyoruz. Bağış yapmak isteyenlerden topladığımız bisikletleri Sarı Bisiklet Sosyal Sorumluluk Projemiz kapsamında elden geçirip, yenileyerek ihtiyacı olan çocuklarımızla buluşturacağız.10 Mayıs'ta Kadir Has Üniversitesinde düzenlenecek Tamir Şenliğinde üniversite öğrencilerinin gönüllü katılımıyla bisikletleri tamir ederek hayata döndürmeyi planlıyoruz. Yenilenen 2. el bisikletlerimiz için İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile görüşüyoruz. Anadolu'daki ihtiyaç sahibi en uygun ilköğretim okulunu belirleyerek bu okula göndereceğiz."



Sarı Bisiklet Projesinin gelenekselleşen İlkokullarda Güvenli Sürüş Eğitimlerinin de devam ettiğini kaydeden Polatoğlu, bu yıl Maltepe'deki ilköğretim okullarında verilecek eğitimlerle yıl sonunda toplamda 17 bin 500 öğrenciye bisiklet sürüş eğitimi verilmiş olacağını söyledi.



Polatoğlu, bu yılın bir diğer yeniliği olarak, ebeveynlerin çocuklarına bisiklete binmeyi nasıl öğretebileceklerine dair pratik uygulamaları içeren eğitimler vereceklerini kaydetti.



Bisikletli Kadın İnisiyatifinin gönüllü olarak destek sağlayacağı eğitimler ile 300 ebeveyne ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Polatoğlu, "Bir çocuk için anne veya babasının rehberliğinde ilk defa bisiklet pedalını çevirmesi çok değerli bir hatıradır. Biz bu kıymetli anlara ve ailece bisikletle keyifli deneyimler yaşamalarına vesile olmak için ebeveynlere de eğitim vereceğiz." diye konuştu.



Proje kapsamında yeni bir pilot uygulamanın başlayacağını duyuran Polatoğlu, Türkiye'de ilk kez bir akaryakıt istasyonunda bisikletler için bir pilot bisiklet bakım noktası kuruluyor. Bu noktada lastik tamiri, pompa ve gidon ayarı gibi ihtiyaçların karşılanması planlanıyor. Shell ile bu konuda iş birliği yapıyoruz. İlerleyen süreçte pilot uygulamanın yaygınlaştırılması hedefleniyor." şeklinde konuştu.



Aktif Yaşam Derneği Kurucu Üyesi Mehmet Ali Çalışkan ise Türkiye'de bisiklet alanında yapılacak yatırımlar için ilham verecek etkinlikler gerçekleştireceklerini bildirdi.



Çalışkan, "Türk toplumunun fiziksel aktivite durumu araştırmasında 10 yıl önce toplumun 4'te 1'i yeterli fiziksel aktivite düzeyine sahipti. 4'te 3'ü değildi. Aradan geçen 10 yılda yüzde 25'in yüzde 35'e çıktığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.