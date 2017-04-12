17 asker FETÖ'den adliyeye sevk edildi



TEKİRDAĞ - Tekirdağ merkezli 15 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 85 askerden işlemleri tamamlanan 17 asker daha adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 85 kişi gözaltına alınmıştı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 85 askerden 17 kişinin daha Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra Tekirdağ Adliyesine sevk edildi.

(HLD-