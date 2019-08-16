17 Ağustos Marmara depreminin 20. yılı! Gölcük depremi şiddeti ve büyüklüğü ile 18 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu

16.08.2019 23:59

Kocaeli, Gölcük ilçesinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem, Marmara Bölgesini etkisi altına almıştı. Aradan geçen 20 yılın ardından '17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü?' sorusu araştırılıyor. Gölcük depremi nereleri etkiledi? 17 Ağustos depremi derinliği…

600 BİN KİŞİ EVSİZ KALDI

17 Ağustos 1999 tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem, İzmit depremi, Marmara depremi ya da 17 Ağustos 1999 depremi olarak da anılıyor. 17 Ağustos 1999 sabahı, saat 03:02'de gerçekleşen deprem, tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmî raporlara göre 18 bin 373 ölüm, 48 bin 901 yaralanma meydana geldi. 505 kişi sakat kaldı. 285 bin 211 ev, 42 bin 902 iş yeri hasar gördü. Resmî olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50.000 ölü, ağır-hafif 100.000'e yakın yaralı olurken ayrıca 133 bin 683 çöken bina ile yaklaşık 600 bin 000 kişi evsiz kaldı. Yaklaşık 16 milyon insan, depremden değişik düzeylerde etkilendi. Etkilediği alan, büyüklüğü gibi çeşitli nedenlerle son yüz yılın en büyük depremi olarak da tarihe geçti.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE DERİNLİĞİ

Deprem, 17 Ağustos 1999'da, saat 3:02 de, İzmit'in 11 km güneydoğusunda meydana geldi. Depremin büyüklüğü 7,5 ve yüzey dalgası büyüklüğü 7,7 değerleri civarında değişiyor. Depremin odak derinliğinin 10–15 km olduğu ve ana deprem dalgasının ardından büyüklüğü 4,0-5,0 değerlerinde olan çok sayıda artçı depremlerin de meydana geldiği biliniyor.

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE AĞIR KAYIP VERİLMESİNİN NEDENLERİ

Daha önce Adapazarı merkez üssü olmak üzere 1943, 1957, 1967 yıllarında şiddetli depremler olan bölgede ortalama 30 senede bir büyük depremler oluyor. 45 saniyede binlerce ölü ve yaralı verilen depremin ağır sonuçlar doğurmasındaki en önemli sebepler arasında; kaçak yapılar, standartlara uygun olmayan binalar, gevşek zeminde yapılaşmalar ve daha ucuza mal etmek için malzemeden çalan müteahhitler gösterildi.

Deprem sonrası kayıplardan sorumlu tutulan müteahhitlere 2 bin 100 dava açıldı ve bu davalardan bin 800'ü hukukî boşluklardan dolayı cezasız sonuçlandı. 110 davaya cezalar verilse de birçoğu ertelendi. Diğer davalar da zaman aşımına uğradı.

EN ÇOK KAYIP KOCAELİ'NDE VERİLDİ

Resmî rakamlarla Gölcük depremi'nde; Bolu'da 270, Bursa'da 268, Eskişehir'de 86, İstanbul'da 981, Kocaeli'nde 9.477, Sakarya'da 3.891, Yalova'da 2.504, Zonguldak'ta 3 olmak üzere toplamda 17.480 kişi hayatını kaybederken 2010 yılında yayımlanan Meclis Araştırması Raporu'nda sayı düzeltilerek bu depremde, 48 bin 901 yaralı, 505 sakat kalanların yanı sıra yıkılan ve ağır hasar gören bina sayısı da 96.796 konut ve 15.939 işyeri olarak belirtildi.

52 ÜLKE GÖLCÜK DEPREMİ İÇİN YARDIM ETTİ

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan 99 depremi, tüm dünyada büyük etki yarattı. Toplamda 52 ülkenin yardım ettiği olayda bu ülkeler arasında: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Irak, İsrail, İsveç, İtalya, Japonya, Kıbrıs Rum Kesimi, KKTC, Macaristan, Malezya, Mısır, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, Ürdün, Yunanistan yer alıyordu.