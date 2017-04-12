17-25 Aralık'ı Siyasi Kavga Sandım'

ERZURUM'da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile tutuksuz yargılanan 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü İdiris Şahin ile Emniyet Amiri Mehmet Yaşar Ayhan ilk kez hakim karşısına çıktı. Açığa alınan eski iki Emniyet personelinden İdiris Şahin, "17-25 Aralık'tan sonra durumu anladım fakat siyasi bir kavga olduğunu ve ileride düzelebileceğini düşünerek gruptan ve toplantılardan ayrılmadım. Büyük hata ettik. 15 Temmuz'da onların hain olduğunu anladım" diye konuştu.



FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sonrası Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4'üncü sınıf Emniyet Müdürü İdiris Şahin ve Emniyet Amiri Mehmet Yaşar Ayhan açığa alındı. İdiris Şahin ve Mehmet Yaşar Ayhan hakkında 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açıldı. İddianamede, etkin pişmanlıktan yararlanan M.D.'nin beyanı ve teşhisi doğrultusunda Şahin ile Ayhan'ın 2013-2014 yılları arasında FETÖ/PDY'nin emniyet müdürleri grubunda Ali Kıraç, Murat Danış ve Nurettin Öner imamlığında toplantılara katıldıkları, ancak sonradan pişman olduklarına yer verildi.



2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk celsede tutuksuz olarak yargılanan İdiris Şahin ile Mehmet Yaşar Ayhan ve avukatları hazır bulundu. 15 Temmuz günü 6 şubeden sorumlu olduğunu ve hain olmadığını savunan İdris Şahin ise "17-25 Aralık'tan sonra durumu anladım fakat siyasi bir kavga olduğunu ve ileride düzelebileceğini düşünerek gruptan ve toplantılardan ayrılmadım. Büyük hata ettik. Darbe gecesi durumu anladım. Darbe gecesi arkadaşlara silah ve çelik yelek dağıttım. Uzun namlulu silahlarla il içerisinde görev yerlerine dağılımlarını sağladım. Elimden gelen çabayı da gösterdim. Ben kesinlikle bir terör örgütü üyesi değilim. 15 Temmuz'da onların hain olduğunu anladım" diye konuştu.



2014 yılı sonuna doğru göreve başladığı Erzurum'da devre arkadaşı Nurettin Öner'in daveti üzerine sohbet toplantılarına katıldığını anlatan Yaşar Ayhan, "Nurettin Öner, aynı devre arkadaşlarımızın olduğu bir topluluk olduğunu ifade etti ve benim de katılmamı istedi. Ben de başka bir şey düşünmeden ve sosyalleşmek adına bu toplantılara katıldım. Dini hassasiyetlerim nedeniyle gittim. Toplantılarda Kur'an-ı Kerim okunuyor, dini içerikli sohbet yapılıyordu. Ayrıca Nurettin Öner cep telefonunda Fetullah Gülen'den alıntılar şeklinde bir kısım anlatımlarda bulunuyor veya kitap okuyordu" dedi.



Duruşma savcısı mahkemeye sunduğu mütalaada, iki sanığın da 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaada, sanıkların FETÖ/PDY'nin toplantılarına katıldıkları, savunmalarında örgütün işleyişi ve üyeleri hakkındaki bilgiler paylaştıkları için etkin pişmanlık kapsamında kabul edilmesini, sanıkların silahlı terör örgütüne üye olmaktan cezalandırılmalarını istedi. - Erzurum