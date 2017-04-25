165 Yıllık Alman Çelik Devine Türk Işçilerinden Haciz

Dünya çelik devlerinden olan 160 yıllık Alman firmasının Kocaeli'de bulunan fabrikasında, 1.4 milyona yakın alacağı olan taşeron firma ve işçilerinin başlattığı haciz sonrasında üretim durdu.



Almanya'da faaliyet gösteren ve ülkede kayyum atanan 165 yıllık Oschatz firmasının Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 9 yıl önce 15 milyon Euro'ya kurduğu fabrikaya, alacaklı taşeron işçi ve işverenleri tarafından haciz getirildi. Yaklaşık 1.4 milyon TL'lik alacağı olan 110 işçi ve tedarikçiler tarafından başlatılan haciz ile fabrika içerisinde bulunan makinalara ve hammaddelere el konuldu. Fabrikaya gelen haciz memurları ile başlatılan haciz işlemleri sonrasında makine ve hammaddeler tırlara yüklenerek götürüldü. Makine ve hammaddelerin büyük oranda hacizlendiği fabrikada ise üretim durduruldu. Haciz işlemini başlatan taşeron işçiler, fabrikaya atanan kayyumun, Türkiye-Almanya arasındaki siyasi ilişkilerin gerilmesi nedeniyle kendileriyle ilgilenilmediğini iddia ettiler.



"MAYIS AYINA KADAR SIKINTI YOKTU"



Şubat 2017'de Almanya'daki firma merkezinin iflas ettiği ve kayyum atandığı bilgisinin kendilerine iletildiğini söyleyen taşeron işçilerden Cengizhan Sancar, "21 aydır Oschatz'da çalışıyorum. Bu süreçle ilgili bize yapılan açıklamalar da 'Mayıs ayına kadar hiçbir şekilde sıkıntı yok, maaşlarınız ödenecek, çalışmaya devam edin' şeklinde oldu. Bu sürecin açık verdiği ilk olay Mart ayında oldu. 16 Mart'ta Yeşilgüç İnsan Kaynakları Lojistiğin sahipleri bize geldi ve 'Almanya merkez bize ödeme yapamayabilir' konuşmasını yaptılar. O günden bugüne kadar maalesef burada olan arkadaşlarımın birçoğu işi bırakmak zorunda kaldı. Toplam 110 kişiydik, burada bir avuç insan kaldı. Bu arkadaşlarımızın çoğu da bu işe gönül vermiş, buranın ekmeğine ihanet etmeyecek insanlar" dedi.



İCRA BAŞLATTILAR



Nisan ayında da maaş alamayan 110 arkadaşı ile birlikte fabrikaya geldiklerini belirten Sancar, "Yeşil güç İnsan Kaynakları Lojistik bu konu hakkında iyi bir adım attı ve icra başlattık. İcra memurlarımız, avukatlarımız buradalar. Kamyonumuz yanaştı. İşe yarar Oschatz'ın işlerini durdurma adına ne varsa hepsini haciz edeceğiz ve depomuza indireceğiz. Haciz işlemleri yapılan malzemeler depoya indirildikten sonra icra memurlarınca satışı yapılacak ve tüm mallar öncelikle işçi alacaklarına mukabil olacak" diye konuştu.



Almanya merkezli şirketin Türkiye-Almanya arasındaki siyasi gerilim nedeniyle kendilerine ödeme yapmadıklarını iddia eden Sancar, "Benim şahsi fikrim elbette düşünüyoruz. Milletimizin kararıyla referandumda 'Evet' kararının çıkması Almanya'nın da tekerine çomak sokmuştur. Atanan kayyumun Türklere gıcık bir yapıya sahip olduğunu söylediler. Şu an taşeronun yaşamış olduğu sistem tamamıyla onun Türklere olan bakış açısından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu süreç Almanya ile ilgili gerginliklerden dolayı da kaynaklanmış olabilir" şeklinde konuştu.



MAKİNE VE HAMMADELERE HACİZ



Hacizlenen makine ve hammaddeler ile alacaklarının karşılanacağını söyleyen Sancar, "Paraya çevireceğimiz saç sahasının arkasında paslanmaz saçlar, borular, malzemeler, makineler var. Bunları depomuza indireceğiz ve OSAŞ'ı çalışamaz hale getireceğiz ki işin önemini ve ciddiyetinin farkına varsınlar. Yaptığımız işin blöf olduğunu söylüyorlar. Biz alacağımız alana kadar buradayız. Kadrolu işçilerinde işin içinde bulunduğu durum karışık. Çünkü buradaki tesislerin ne olacağı belli değil. Buranında kapanma ihtimali var" ifadelerini kullandı.



Öte yandan konuyla alakalı firmanın Başiskele üretim merkezi yetkilileri ise Almanya'daki merkezden kendilerine sadece taşeron işçilere ödeme yapılmayacağı bilgisinin verildiğini ifade ettiler.



(Gürcan Yılmaz - Cihan Atik / İHA)