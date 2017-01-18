Bursa'da durdurulan bir tırda yapılan aramada, 162 kilogram eroin ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van'dan yola çıkan bir tırda yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu istihbaratını aldı.



Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği Ankara yolundaki uygulama noktasında şüpheli aracı durduran ekipler ile aramaya katılan "Alfa" adlı narkotik köpeği, tırın dorsesi üzerindeki raylı sisteme gizlenmiş uyuşturucu maddeleri tespit etti.



Tırda, 320 paket halinde 162 kilogram eroin bulundu.



Tır şoförü ve yanındaki bir kişi, gözaltına alındı.