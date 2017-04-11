Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 'motor tamiri, bilgisayar ve muhasebe ile telefon tamirciliği' eğitimi alan 160 Suriyeli, meslek sahibi oldu. Reyhanlı Belediye Başkan Yardımcısı ve Hatay Suriye Dostluk ve Kardeşlik Derneği Başkanı Hüseyin Yumuşak, törende yaptığı konuşmada, Suriyelilerin geçici eğitim merkezinde sanat sahibi olduklarını belirterek, "Aslında daha önceden düşünülerek uygulanması gerekirdi. Geçte olsa eğitim tamamlandı. Artık herkes kendi işini yaparak geçimini sağlayacaktır" dedi. Dernek Müdürü Amer Al Gusani ise dernek bünyesinde açılan mesleki eğitim kurslarına katılanlara uzman eğitimciler tarafından verilen 6 aylık eğitimin sona erdiğini söyledi. Gusani, eğitimlerini tamamlayanların isterlerse kendi işlerini kurabileceklerini, isteyenlerin ise farklı derneklerde çalışma imkanı elde edeceklerini belirtti.



Dernek binasında yapılan törenle belgelerini alan Suriyeliler bundan böyle kendi işlerini kuracakları gibi meslekleriyle ilgili iş yerlerinde çalışabilecekler



(Ecevit Cemiloğlu /İHA)