160'ncı Yıllarını Pilavla Kutladılar

Edirne'nin en eski ve en köklü okullarından biri olan Edirne Lisesi kuruluşunun 160'ncı yılını düzenlenen geleneksel pilav günü ile kutladı. Her yıl düzenlenen pilav gününde sınıf arkadaşları yıllar sonra tekrar bir araya gelerek tahta sıralara oturdular.



Yüzlerce mezun öğrencinin geniş katılımı ile gerçekleşen geleneksel pilav gününde, okul arkadaşları anılarını yad etti. 1934 yılında kurulan Edirne Lisesi'nden Yetişenler Derneği'nin (ELYD) Genel Başkanlığı görevini yürüten Atıl Erman, Edirne Lisesi'nin 1961 mezunuyum. Biz Edirne Lisesiler için 23 Nisan ayrı bir önem taşır. Okulumuzun kuruluşunun 160'ncı yılını idrak ediyoruz. Türkiye'de 160 yıllık lise yok denecek kadar azdır. Türkiye'de 2-3 liseden bir tanesidir. 160 yıldan beri bu ülkeye 12 bin 500'den fazla çağdaş insan yetiştirmiştir. Okulumuza robotik atölyesi açılışını yaptık. Öğrenciler kodlamayı öğrenecekler. Bilişim ve yabancı dil laboratuvarımız var. Okulumuzda her 10 çocuktan 7'si taktir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanmış. Lise birinci sınıflarda bu oran yüzde 87'ye çıkıyor. Her 10 öğrenciden 9 tanesi takdir ve teşekkür belgesi almış. Bu bize büyük mutluluk veriyor. Emeklerimiz helal olsun gençlerimiz" dedi.



Erman'ın konuşmasının ardından 1977 yılında okuldan mezun olan ve bugün 40'ncı yılını dolduran mezunlara plaketleri verildi. 1976 - 1977 eğitim - öğretim dönemi mezunları bu yılki törene büyük ilgi gösterirken tam 135 mezun, 40'ıncı yıl anısına plaket aldı. Plaket alanların sayıca çok olması nedeniyle tören 2 etapta gerçekleştirildi. Mezunlar iki kısma ayrılarak plaketlerini sırayla sahneye çıkarak aldı. ELYD Genel Başkanı Atıl Erman bu yıl, Edirne Lisesi 40'ıncı Yıl Mezuniyet Töreni rekoru kırıldığını ifade etti.



Pilav gününe Edirne Valisi Günay Özdemir ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'da katıldı. - EDİRNE