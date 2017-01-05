Yeni USB Bellek 160'dan Fazla Film Alabiliyor

Merkezi Kaliforniya'da bulunan taşınabilir bellek üreticisi Kingston, yüksek çözünürlük (HD) özelliğine sahip 160'dan fazla filmi depolayabilen yeni USB belleği "DataTraveler Ultimate GT"yi tanıttı.



ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD'nin Las Vegas kentindeki Tüketici Elektronik Fuarı'nda (CES 2017) tanıtılan ürünün, 1 ve 2 terabayt kapasiteli iki modeli olacak.



Şubatta satışa sunulması beklenen USB belleğin fiyatı henüz açıklanmadı.



Kingston'ın, 1 terabayt kapasiteli "DataTraveler HyperX Predator" isimli modeli ise alışveriş sitesi Amazon'da kargo ücreti hariç 2 bin 730 dolara satılıyor.