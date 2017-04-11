160 Bin TL'lik Ziynet Eşyası Çalan Dolandırıcı Tutuklandı

Kastamonu'da 2 kişinin 160 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını dolandıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da kent merkezinde telefon dolandırıcıları, kent merkezinde ikamet eden iki yaşlı vatandaşı telefonla arayarak, 'ben polisim, altın hırsızlığı oldu, sizinde altınlarınız hırsızlık olayına karışmış olabilir, kontrol edip geri vereceğiz' diyerek kandırdı. Telefon dolandırıcılarına inanan vatandaşlar, 160 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını almaya gelen kişiye teslim etti. Bir süre sonra altınları geri gelmeyen vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayarak karakola şikayette bulundular. Şikayetin ardından inceleme başlatan Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerini izleyerek dolandırıcılık olayına karışan zanlının eşkalini belirledi. Daha sonra zanlının daha önceden de bu tür dolandırıcılık olayına karışmış ve cezaevinden 3 ay önce çıkmış Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Serdar Ç. olduğunu belirledi. Serdar Ç.'yi takibe alan polis ekipleri, Kastamonu'ya ikinci kez giriş yapmak isteyen Serdar Ç.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık ifadesinde ziynet eşyalarını kendisinin teslim aldığını kabul etti. Zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Polis ekipleri, kayıp ziynet eşyalarının takibini sürdürürken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU