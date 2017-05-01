16 Yıl Sonra Biten Esaret Gözyaşına Boğdu

Filistinli tutuklu Ayman Mahmut Muhammet Başarat, 16 yıllık tutukluluktan sonra serbest bırakıldı. Mahkumun annesi gözyaşlarını tutamadı. İsrail işgal kuvvetleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tubas'ta Ayman Mahmut Muhammet Başarat'ı 16 yıl sonra serbest bıraktı. Yıllar sonra özgürlüğüne kavuşan 37 yaşındaki Başarat'ın ailesi ise gözyaşlarını tutamadı. Mahkumun babası, oğlunun serbest bırakılmasının hemen ardından Filistinli tutuklulara destek çadırını ziyaret edeceğini ve burada bir konuşma yapacağını belirtti.



Ayman Mahmut Muhammet Başarat, 30 Nisan 2001'de işgalcilere direndiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.



(Muhammed Rabah / İHA)