16 Yaşındaki Sürücü Polisten Kaçarken Kaza Yaptı

Konya'da 16 yaşındaki sürücü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan kar kütlesine çarptı.



Olay saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Parsana Mahallesi Gülümser Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri C.G.(16) yönetimindeki 42 BIF 90 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Sürücü polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Uzun süre yaşanan kovalamaca sonrası sürücü Gülümser Sokak üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Bunun üzerine polis ekiplerince araçtan indirilen C.G. ve arkadaşı olduğu öğrenilen M.M.C. (16) gözaltına alındı. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada bir adet kuru sıkı silah ele geçirildiği öğrenildi. Sürücü C.G.'nin ifadesinde ehliyeti olmadığı için korkup kaçtığını söylediği öne sürüldü.



Öte yandan otomobil otoparka çekilirken sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve dur ihtarına uymamak suçundan toplam 3 bin 600 lira idari para cezası kesildi. - KONYA