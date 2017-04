16 Yaşındaki Müzisyenin Dünya Başarıları Gençlere İlham Veriyor

16 yaşındaki müzisyenin dünya başarıları gençlere ilham veriyor

ADANA - Adana'da 8 yaşındayken Çukurova Devlet Konservatuvarında keman derslerine başlayan ve Güher-Süher Pekinel'in "Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Projesi" kapsamında aldığı bursla Viyana'da Amadeus International Nobel Talent Of Music School'da lise öğrenimi gören 16 yaşındaki Doğa Altınok, dünya çapındaki yarışmalarda aldığı derecelerle genç yeteneklere ilham kaynağı oluyor. Genç müzisyen yarın Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Çocuk Konseri Özel Programı'nda sahne alacak.

Pilot Uğur ve ev hanımı Reyhan Burcu Altınok çiftinin ilk ve tek çocuğu olarak 2000 yılında Antalya'da dünyaya gelen Doğa Altınok (16), keman eğitimine 2008 yılında ÇÜ Devlet Konservatuvarı'nda Doç Dr. Hakan Çuhadar ile başladı. Eğitimine 2009 yılında Daniya Kaynova ile devam eden genç müzisyen, 4. Gülden Turalı Ulusal Keman Yarışması küçükler kategorisinde ikincilik ödülüne, ayrıca Server Acim'e ait "Filiz" adlı eseri en iyi yorumlayan yarışmacı ödülüne layık görüldü.

Altınok, 2011 Berlin'de düzenlenen Uluslararası "Sforzando" Müzik Yarışması'nda keman kategorisinde birinci, 2012 yılında Slovakya'da düzenlenen "Talents For Europe" yarışmasında ikinci oldu.

2012 Donizetti Klasik Müzik Ödülleri kapsamında "Yılın Çıkış Yapan Genç Müzisyeni" seçilen Doğa Altınok, 2015 yılı Mart ayında Bulgaristan Sofya'da gerçekleşen 11'inci Uluslararası "Young Virtuosos" Yarışması'nda bir üst kategori olan 16-19 yaş kategorisinde birincilik elde etti. Aynı yıl Mayıs ayında İtalya Fermo'da düzenlenen 22'nci Uluslararası "Andrea Postacchini" Yarışmasında da kendi kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Bugüne kadar İzmir, Antalya ve Bursa Bölge Devlet Senfonileri eşliğinde çalan genç müzisyen, Moskova, Iguazu, Tokyo, Münih, Lizbon, Viyana ve Milano'da resitaller, oda müziği ve orkestra konserleri verdi.

Doğa Altınok, Güher & Süher Pekinel "Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Projesi dahilinde bursiyer olarak TÜPRAŞ tarafından desteklenirken, eğitimine 2013 yılından beri Viyana'da Amadeus International Nobel Talent Of Music School'da burslu olarak devam ediyor ve keman çalışmalarını Prof. Dora Schwarzberg ile sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı Muhabirine açıklamalarda bulunan Doğa Altınok, üniversite eğitimini Amerika'nın Philadelphia eyaletinde bulunan Curtis Institute Of Music'te sürdürmek istediğini söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yarın Orhun Orhon'un şefliğinde piyanist İlayda Deniz Oğuz'la birlikte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'yla sahne alacak olan genç yetenek, yurtiçi ve yurt dışında pek çok orkestrayla çaldığını dile getirdi. Müzik çalarkenki amacının o an hissettiklerini izleyicilere aktarabilmek olduğunu anlatan Altınok, başarının anahtarı için önerilerde de bulunarak "Çok çalışmak gerekiyor. Okul günlerinde en fazla 3, en az 1.5 saat çalışıyorum ancak hafta sonlarında 5-8 saat arası değişiyor çalışmalarım. Çok çalışma yaparak ve konserler vererek yarışmalara hazır girebiliyorum. Çalıştıktan sonra başarılmayacak hiçbir şey yoktur" diye konuştu.

