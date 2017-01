16 Yaşındaki Kızın Kaçırıldığı İddiası

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir hafta önce ayrılmak istediğini söylediği erkek tarafından kaçırıldığı iddia edilen 16 yaşında ki E.İ.'nin bulunması için ailesi ellerinden ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.



Edinilen bilgiye göre olay, 9 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde Darıca Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki E.İ. ile 25 yaşındaki U.B. kısa bir süre görüştü. Kısa süreli görüşmenin ardından E.İ. isimli kız U.B.'den ayrılmak istedi. Bunun üzerine U.B., E.İ.'ye "Git beni şikayet et, seni seviyorum, kimseye yar edip kaybedemem. Darıca'dayım kendini kolla, bak tehdit ediyorum, git şikayet et" yazılı mesajlar yolladı. 9 Ocak Pazartesi akşamı ise iddiaya göre U.B., E.İ.'yi çalıştığı iş yerinin orada bulunan cadde üzerinde kolundan tutarak kaçırdı.



"9 Ocak Pazartesi gününden beri kızımı göremiyorum, can güvenliğinden endişeliyim"



Kaçırıldığı iddia edilen 16 yaşındaki E.İ.'nin babası Murat İbiş, "Olay günü saat 6 gibi eve geldim. Dışarıda bir takım işlerim vardı. Dışarı çıktım. Akşam kızımın yanına gittim. Kızımı o an çalıştığı yerde gördüm. Kızımı orada bıraktım eve geldim. Evde yemeğimi yedim. Daha sonra malum şahsın annesi eşimi aradı. 'Oğluma ulaşamıyorum' dedi. 'Kızını aradım onun da telefonu kapalı' dedi. Buradan apar topar çıkarak kızımın çalıştığı yere gittim. Kızımın orada olmadığını gördüm. Defalarca telefonunu aradım kızıma ulaşamadım. Daha sonra edindiğim bilgiye göre malum şahıs kızımı kaçırmış. Ama isteyerek ama zorla kızımı benden almış götürmüş. 9 Ocak Pazartesi saat 19.10'dan beri kızımı göremiyorum. Can güvenliğinden endişeliyim. Kızım beni bir kere aradı, 'şikayetini geri al ben geri geleceğim' dedi. 'Sen şikayetini almadan ben gelemem' dedi. Daha sonra kızımla konuşamadım. Kızıma dedim 'sen gel ben şikayetimi geri alacağım, ne gerekiyorsa da yapacağım' dedim. Gereken bütün birimler savcılık olsun, polis olsun her tarafta kızımı arıyorlar" dedi.



"Kızım orada kendi isteği ile durmuyor. Kendi isteği ile dursa bana çok rahat konuşurdu"



Kızının zorla şahısların elinde tutulduğunu belirten İbiş, "Kızım benim her şeyimdi. O benim her şeyimdi. Ama aldılar kızımı elimden. Haberlere çıkacağımı duyunca bu sefer daha çok panik yapmaya başladılar. 'Kızını getireceğiz haberlere çıkmayın' dediler. Çünkü korkuyorlar, kendileri esnaf olduğu için zarar göreceklerini bildikleri için haberlere çıkmamı istemiyorlar. Benim başka çarem kalmadı. Kızımı özledim. Altı yedi gündür ben kızımdan ayrı kalıyorum. Ondan ayrı yatıyorum. Kızım 16 yaşında, daha çocuk. Daha neyin ne olduğunu bilmeyen bir kız. Bir çikolata ile kızımı kandırabilirsiniz çünkü o kadar masum bir çocuk. O da benim kızımı bir çikolata ile kandırdı ve bir çikolata ile götürdü. Eminim ki benim kızım orada kendi isteği ile durmuyor. Çünkü telefondaki sesi bana onu öyle anlatıyor. Kızım orada kendi isteği ile durmuyor. Kendi isteği ile dursa bana çok rahat konuşurdu. Kızımı konuşturmuyorlar. Kızımın elinden telefonunu almışlar. Onlar ne zaman isterse o zaman irtibata geçebiliyoruz" şeklinde konuştu.



"Çocuğun dayısı ve annesi yerlerini biliyor"



Kızını kaçırdığını iddia ettiği çocuğun ailesinin çocuklarının nerede olduğunu bildiğini savunan İbiş, "Şuna eminim ki çocuğun ailesi kızın nerede olduğunu çok iyi biliyor. Çünkü onlar çok rahatlar. Bense pazartesi gününden beri ne bir yemek yiyebiliyorum, ne bir uyku uyuyabiliyorum. Benim tek derdim kızım. Kızımı bir an önce bulmak istiyorum. Şu anda emniyet savcılık her tarafta didik didik kızımı arıyorlar. Gören duyan varsa Allah rızası için polise haber versin. Ailesi ile konuştum bana yerlerini bilmediklerini söyledi. Ama ben eminim babası bilmiyor olabilir ama dayısı ve annesi mutlaka bunun yerini biliyor. Çünkü çocuk her gün annesini arıyor. 'Biz korkuyoruz, biz iyiyiz' diyor. Korkunun ecele faydası yok" ifadelerini kullandı.



"Kendi rızanla çıktın çıktın, yoksa eninde sonunda yakalanacaksın"



Kızını kaçırdığını iddia ettiği U.B.'ye seslenen baba, "Bak güzel kardeşim sana da söylüyorum korkunun ecele faydası yok. Sen bugün kendi rızanla çıkarsan çıktın. Çıkmazsan eninde sonunda mutlaka yakalanacaksın. Sen hiç mi hastaneye gitmeyeceksin, hiç mi doktora gitmeyeceksin. Hiç mi bakkala çarşıya çıkmayacaksın. Elbet bir yerde mutlaka biri seni görecek. Seni biri mutlaka tanıyacak. Kızımı kaçıran şahıs U.B. isimli kişi. Edindiğim bilgiye göre İstanbul Beykoz civarında. Beykoz halkına sesleniyorum. Allah rızası için bu şahsı bir yerde gördüyseniz, ne olur en yakın polise haber verin. Bu benim kızımı kaçırdı. 25 yaşında ki bir kişi 16 yaşındaki bir çocuğu kaçırdı" dedi.



"Kızım bana şikayetimi geri çekmezsem, onu geri vermeyeceklerini söyledi"



Kızı ile en son dün gece görüştüklerini belirten baba, "Kızım en son dün gece saat 9 civarında beni aradı. 'Baba şikayetini geri al' dedi. 'Sen şikayetini geri almazsan beri geri vermiyorlar, gelemem' dedi bana. Beni neden aramıyorsun diye sordum, 'telefonumu aldılar telefonum yok' dedi. Daha sonra 'alo alo' dedim kızım ağlayarak 'babam bir şey söylüyor' dedi, dinlemediler telefonu kapattılar. Bir daha da kızımdan haber alamadım. Ben hayatından şüphe ediyorum" diye konuştu.



Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Yeni Devir Sokak'ta yaşayan 16 yaşında ki E.İ.'nin ailesi, kızlarının bir an önce bulunmasını ve kızlarına en kısa sürede kavuşmak istediklerini belirttiler. - KOCAELİ