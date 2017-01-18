16 Yaşındaki Genç Seken Kurşunun Kurbanı Oldu

SİLİVRİ'de bir iş adamı evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. İş adamı hafif yaralanırken seken kurşunlardan biri yoldan geçmekte olan 16 yaşındaki gence isabet etti. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Silivri'de meydana geldi. İş adamı Murat Küpeli evinin önündeki aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Küpeli evine sığındı. Seken kurşunlardan biri markette gitmekte olan 16 yaşındaki Berkan Ateş'e isabet etti. Ateş'in yaralandığını gören market çalışanları hemen yakında bulunan hastaneden yardım istedi. Hastane görevlileri sedyeyle olay yerine gelerek yaralı genci hastaneye götürdü. Ateş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayı gerçekleştiren zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. - İstanbul