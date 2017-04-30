16 Yaşındaki Genç Kızın Eve Aldığı Sevgilisi, Nikahsız Yaşadığı Eşini Öldürdü

Adana'daki korkunç cinayetin ardından akılalmaz bir hikaye çıktı. 17 yaşındaki İ.D. sevgilisi olduğu öne sürülen Z.K.'nin (16-17) nikahsız birlikte yaşadığı İsa Arıç'ı öldürdü.

SEVGİLİSİNİ EVE ALMIŞ

Olay, dün gece merkez Sarıçam İlçesi'nde meydana geldi. İddialara göre İsa Arıç ile akrabası Z.K. resmi nikahsız olarak ailesinin yanında birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre Arıç ile Z.K. dün gece uyumak için yatak odalarına gitti. Sabaha karşı Z.K.'nin, gönül ilişkisi olduğu belirtilen İ.D.'yi eve aldığı öne sürüldü. Bu sırada uyanan İsa Arıç, Z.D. ile İ.D.'yi yakaladı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI, BALKONDAN ATLAYIP KAÇTI

Çıkan kavgada İ.D., Arıç'ı göğsünden 2 defa bıçaklayarak balkondan atlayıp kaçtı.

Z.K.'nin çığlıkları üzerine uyanan evdekiler İsa Arıç'ı kanlar içinde buldu. Adana Numune Hastanesi'ne kaldırılan Arıç, kurtarılamadı.

GENÇ KIZ POLİSE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

İlk ifadesinde Arıç'ı yaralı halde bulduğunu söyleyen Z.K. cinayet büro polislerinin yaptığı sorgusunda cinayeti, gönül ilişkisi olduğu İ.D.'nin işlediğini itiraf etti. Balkondan atladığında ayağını burktuğu ifade edilen İ.D.ÿevindeÿpolis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.