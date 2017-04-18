16 Yaşındaki Çocuk Şakalaştığı Arkadaşını Tabancayla Vurarak Öldürdü

Adana'da, 20 yaşındaki genç, şakalaştığı arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü.



Olay, Seyhan İlçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi 14023 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vedat Aydemir (20) ve Abdullah Altun (16) kendi aralarında sohbet ederken şakalaşmaya başladı Bu sırada Altun, şakanın dozunu büyütmek istedi ve belindeki silahı çıkardı. Bunun üzerine Aydemir, Altun'a 'sıkamazsın' dedi. Altun ise ateş etti. Aydemir kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar tarafından polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aydemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydemir'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



'Bilmeyerek oldu'



Olayı gerçekleştirdikten sonra polise teslim olan Abdullah Altun, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp birimine getirildi, burada kendisine soru soran gazetecilere 'Pişmanım bilmeyerek oldu. Sizde kendinize maceramı arıyorsunuz hemşerim çıkın ya, gözümü ağrıtıyorsunuz' dedi. Daha sonra gazetecilerin cinayeti neden işlediniz ve silahı nereden buldunuz sorusuna'Yok söylemiyorum, inat değil mi, benin silahım, silahların içinde büyümüşüm' ifadelerini kaydetti. Adli Tıptaki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADANA