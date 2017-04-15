Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 16 yabancı uyruklu yakalandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behramkale köyü sahil yolunda deniz kenarına inmeye çalışan 2 taksiyi durdurdu.



Araçlarda yapılan aramada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12'si İran, 4'ü Afganistan uyruklu 16 kişi yakalandı.



Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.



Taksi şoförleri gözaltına alındı.