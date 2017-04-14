Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 16 yabancı uyruklu yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Ayvalık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçeye giriş yapan bir minibüsü durdurdu.



Minibüste, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 16 Suriye uyruklunun bulunduğu belirlendi. Suriyelilerin, ilçede daha önce bağlantı kurdukları organizatörlerle buluşacakları tespit edildi.



Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.