Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, "Gıda enflasyonunun önlenmesi için tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretim, planlama ve pazarlama safhasına kadar çiftçinin ve üreticilerin desteklenmesi, korunması gereklidir. Bu, toplumun her kesiminin lehine olacaktır." dedi.



Demirtaş, TZD tarafından düzenlenen 16. Ulusal Tarım ve Gıda Kongresi'nde yaptığı konuşmada, toplantıda tarım ve hayvancılıkta üretim, finansman ve pazarlama sorunlarının ele alınacağını söyledi.



Gıda üretiminin stratejik bir alan olduğunu belirten Demirtaş, "Gerçek zenginlik kaynağımız tarımdır. Köylerimizin unutulmasına, ormanlarımız ve meralarımızın yağmalanmasına, akarsularımızın yok edilmesine, kentleşme, turizm, sanayileşme ve enerji temini gerekçe gösterilmemelidir. Çünkü doğal kaynakların yerini ve değerini, insan eliyle yapılan hiçbir tesis doğalın yerini alamaz." diye konuştu.



Demirtaş, beyaz et sektöründe bazı sorunlar yaşandığına dikkati çekerek, problemlerin en önemli nedenlerinin yem girdilerinin ithalata bağlı olması, son zamanlarda dolar ve avro kurunun yükselmesi ve desteklemelerin yetersizliği olduğu söyledi.



Türkiye'nin et üretiminde dünyada 21. sırada yer aldığını belirten Demirtaş, ülkenin kişi başına hayvansal protein tüketiminde ise 81. sırada bulunduğunu söyledi. Demirtaş, şunları kaydetti:



"İki günde bir, et, tavuk ve balık yiyemeyenlerin nüfus içindeki oranı yüzde 70, bu yetersizlik insanlarımızın yüzde 10'unda doğrudan bedensel ve zihinsel gelişim geriliğine yol açıyor.





Sığır ve koyun, keçi yetiştiriciliğinde, hayvan varlığı sayımız toplamda giderek azalıyor. Yerli ırkların sayısı dahada azalmakta, yerini kültür ırkların ve melezleri alıyor. Genelde hayvan sayısındaki azalmada kırdan kente nüfus değişimi önemli bir etkendir. Beyaz et tüketiminde gelişmiş ülkelerin ve dünya ortalamasının gerisinde bulunuyoruz. Bunlara rağmen, yumurta tavukçuluğunda üretim ve tüketim yönünden iyi bir durumdayız. Bin 113 işletmede 3 bin 229 kümeste gerçekleşen yumurta üretimimizle dünya sıralamasında 10, Avrupa sıralamasında 3. sırada bulunuyor ve 32 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kanatlı sektöründeki bu olumlu gelişmeye rağmen en temel konuda girdilerde ciddi bir dışa bağımlılık söz konusudur."



Demirtaş, tarımsal desteklerin yasal düzenlemeyle belirlenen oranların altında verilmemesi gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Damızlık üretimini karşılayacak yurt sathına yayılmış TİGEM çiftliklerimizin potansiyelini harekete geçirmek gerekir. TİGEM'i işlevli hale getirerek, araştırma enstitüleri, üniversiteler bu tesislerde damızlık üreterek yetiştiricilerimizin ihtiyacı karşılanmalıdır. Diğer bir kaynağımız da meralarımızdır, hukuki vasfı günümüz şartlarına göre düzenlenmeli ve korunmalıdır. Verimlilik yönünden ıslah edilmelidir. Hayvancılığımızın ihtiyacına akılcı bir sistemle sunulmalıdır. Gündemimizde yer alan gıda enflasyonunun önlenmesi için tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretim, planlama ve pazarlama safhasına kadar çiftçinin ve üreticilerin desteklenmesi, korunması gereklidir. Bu toplumun her kesiminin lehine olacaktır."



Geçen yıl yayınlanan tebliğle üretici birliklerinde istihdam edilen tarım danışmanlığı sayısında düzenlemeye gidildiğini anlatan Demirtaş, "Sahada çalışıp, sistem dışında kalan veya bu sahada çalışmayı hedefleyen ancak çalışma imkanı bulamayan sertifika sahibi, tüm tarım danışmanlarının geçmişteki olumlu ve olumsuz durumları da dikkate alınarak, 2017 yılında 'serbest tarım danışmanlığının' sisteme dahil edilmesi beklentisi içerisindeyiz. Öte yandan tarım meslek mensuplarına yönelik lisans tamamlama konusundaki eşitsizlikte giderilmesi gerekiyor." diye konuştu.



CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Durali Koçak ve çok sayıda davetlinin katıldığı kongre, açılış konuşmaların ardından oturumlarla devam etti.