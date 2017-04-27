16 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiği Operasyonda 1 Asker Yaralandı

Tunceli'de 8'i ölü 16 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda bir asker yaralandı. Yaralanan asker, helikopterle Elazığ'a getirildi.



Tunceli'de Kızılmescit ve Aliboğazı bölgesinde dün gece havadan ve karadan bölücü terör örgütüne yönelik operasyon başlatılmıştı. Halen devam eden operasyonda bölgede 8'i ölü, 1'i yaralı 8 teröristte sağ olarak ele geçirildi. Aliboğazı bölgesindeki operasyonda 1 asker ise yaralandı. Yaralı asker helikopterle operasyon bölgesinden alınarak Elazığ'a getirildi.



Fırat Üniversitesi Kampüsünün bahçesine inen helikopterden alınan yaralı asker, ambulansla üniversite hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ