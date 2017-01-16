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16 Ocak Pazartesi Spor Gündemi

16 Ocak Pazartesi Spor Gündemi

YILDIRIM PFDK'YA SEVK EDİLİYORAdanaspor maçı sonrası, "Ülkede hakem terörü var " açıklaması yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, PFDK'ya sevki konusu ve hak mahrumiyeti cezası alması gündemde.

16 Ocak Pazartesi Spor Gündemi

YILDIRIM PFDK'YA SEVK EDİLİYOR

Adanaspor maçı sonrası, "Ülkede hakem terörü var"açıklaması yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, PFDK'ya sevki konusu ve hak mahrumiyeti cezası alması gündemde.

EKİCİ HALA SORU İŞARETİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasınad mekik dokuyan Trabzonspor'lu futbolcunun durumu belirisizliğini koruyor. Aziz Yıldırım, "Biz kimseyi ayartmadık. Bu yakıştırmayı yapanlar utansın" dedi.

SPOR TOTO SÜPER LİG

19: 00 Osmanlispor - Beşiktaş 

TÜRKİYE 1.LİG

18: 30 Giresunspor - Gaziantep B.Ş

GALATASARAY

11.00 ZTK Elazığspor maçı hazırlıkları tamamlanacak

14.30 Sarı Kırmızılar Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Elazığ'a hareket edecek.

FENERBAHÇE

ZTK Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başlayacak

AFRİKA ULUSLAR KUPASI

19: 00 Fildişi Sahili-Togo

22: 00 DR Kongo-Fas

KADINLAR KUPA VOLEY (Yarı final)

16.00 VakıfBank - Bursa Büyükşehir Belediyespor

19.00 Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe

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