Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Güzeloğlu, mesajında, 16 Ocak 1923 tarihinin ülke için bir dönüm noktası olduğunu, bu tarihte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetin ilanı ile ülkenin geleceğine ilişkin görüşlerini ilk defa İzmit'te düzenlenen basın toplantısında açıkladığına işaret etti.



Atatürk'ün İzmit Kasrı'nda gerçekleştirdiği bu tarihi toplantıda, "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" mesajını vermesi ve demokrasinin temel taşlarından biri olan basının önemini kamuoyuna ilk kez İzmit'ten duyurmasının kendilerini onurlandırdığını vurgulayan Güzeloğlu, "16 Ocak, Atatürk'ün basına verdiği önemi ifade etmektedir. 16 Ocak'ın Basın Onur Günü olarak kutlanması da basın mensupları ile yazarların Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve inşasına sundukları katkının göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.



Güzeloğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Ocak 1923'te basın mensupları ile paylaştığı ve daha sonra hayata geçirdiği Cumhuriyet hedeflerine karşı 15 Temmuz'da yaşanan ihanet ve darbe girişiminin milletin kararlı ve imanlı duruşu ile basının sorumlu davranışı neticesinde amacına ulaşamadığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:



"Ülke yönetimi ile milletimiz arasında çok önemli bir köprü görevi gören basınımız, dün olduğu gibi bugün de demokrasi ve Cumhuriyetin korunmasında önemli bir yere sahiptir. Türk basını, tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli, tarafsız gazetecilik anlayışı içinde başarı ile yerine getirmiştir. İlimizde de bu onurlu görevi üstlenen ve başarı ile yürüten yerel basınımızın tüm görevlilerine teşekkür ediyor, Basın Onur Günü'nüzü kutluyor, sevgilerimi sunuyorum."