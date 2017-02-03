16. Nobel Barış Ödülü Sahipleri Zirvesi

Nobel Barış Ödülü kazananların bir araya geldiği zirvenin 16'ncısı, Kolombiya'nın evsahipliğinde başkent Bogota'da başladı.



Açılış töreninde, Kolombiya ulusal marşının okunmasının ardından, 1996'da bu ödüle layık görülen Jose Ramos-Horta konuşma yaptı.



Daha sonra kürsüye, 2011'de Nobel kazanan ve ertesi yıl Türk vatandaşlığına geçen Yemenli Tevekkül Karman çıktı. Karman konuşmasında, Kolombiya'nın yeniden doğduğunu, ülkenin barışa ulaşacağına inandığını söyledi.



Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa'nın da selamlama konuşması yaptığı zirvenin açılışında ayrıca Kolombiya'daki çatışmalarda hayatını kaybedenler anıldı. Ölenlerin anısına salonun ortasında bulunan beyaz kuşaklar uzatılarak tüm konuklara ulaştırıldı.



"İnsanlığa ne söyleyebiliriz ki"



Son olarak konuklara hitap eden Nobel Ödüllü Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Nobel Ödülü kazananları ülkesinde ağırlamanın, Kolombiyalılar ve kendisi için onur olduğunu söyledi.



Santos, dünyada yaşanan ayrımcılıklara, savaşlara ve mülteci düşmanlığına dikkati çektiği konuşmasında, "Terörizmin, savaşların, ırkçı ve dini rekabetin, yükselen mülteci karşıtlığının ortasında, nefret söyleminin karşısında korkuyla işgal edilmiş kalplere, yani insanlığa ne söyleyebiliriz ki?" ifadesini kullandı.



Zirvenin, "korkuyu yenecek güçlü bir aşk mesajı" olduğunu belirten Santos, konuşmasını, "mülteciler, açlık çekenler, çocuklar için çalışanlara, çevre için eğitim için uğraşanlara ve yer yüzünde mayınları temizleyenlere" teşekkür ederek bitirdi.



Odin Sanchez müjdesi



Açılışın ardından verilen kısa ara sonrası "Barış ve Demokrasi: Nobel Kazananların Sesi" paneli yapıldı. Panelde konuşan Santos, salonda bulunanlara, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından 10 aydır esaret altında tuttulan eski Kongre Üyesi Odin Sanchez'in serbest bırakıldığı müjdesini verdi.



Santos, söz konusu gelişmenin yeni barışın başlangıcı için iyi bir haber olduğunu dile getirdi. Santos'un açıklaması salondakiler tarafından sevinçle karşılandı.



Zirve, Nobel Barış Ödülü kazanan 30'a yakın ismin katılımıyla yapılacak paneller ve çeşitli etkinliklerle 3 gün devam edecek.