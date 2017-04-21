16 Nisan Referandumunun Ardından
16 Nisan referandum sonuçlarını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, sonuçlara itirazda bulunan CHP’yi eleştirerek, “Şunu herkes bilmeli ki;
16 Nisan referandum sonuçlarını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, sonuçlara itirazda bulunan CHP'yi eleştirerek, "Şunu herkes bilmeli ki; milletin sözünün üzerinde bundan sonra da artık hiçbir söz olmayacak ve 16 Nisan Halk Oylaması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin inşa edildiği gün olacak. 'Biz bunu tanımıyoruz' diyenler milletin sözünün üstüne söz söyleme hakkına ve haddine sahip değiller" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Enis Aydoğan ve AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ile birlikte parti binasında 16 Nisan referandumunu değerlendirdi.
"Aziz milletimiz referandumda demokrasiden yana oylarını kullanmıştır"
Toplantıda konuşan Çalık, çok zor bir çalışmanın ardından referandumu kazandıklarını söyleyerek, "Allah'a hamd olsun bütün teşkilatlarımızın büyük bir özverisi ile referandumda Malatya'da yüzde 70 oy aldık. Ben Malatya'da ve Türkiye genelinde bize destek veren bütün milletimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimiz referandumda demokrasiden yana oylarını kullanmıştır ve 'evet'le Türkiye'yi taçlandırmıştır. Ama şunu herkesin çok iyi bilmesi gerekir ki; 'evet'e oy veren vatandaşlarımız bizim için ne kadar kıymetli ise 'hayır'a oy veren vatandaşlarımız da aynı ölçüde kıymetlidir bizim için. Bu seçimde yüzde 85'lik bir katılım oranı oldu. Ben sandığa giden vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu yüksek katılım ülkemiz için çok önemlidir" ifadelerini kullandı.
"16 Nisan kırılma noktası oldu"
16 Nisan referandumunun bir kırılma noktası olduğunu aktaran Çalık, "Bu referandum ülkemiz için çok önemliydi. Uluslararası güçler bu güne kadar hep Türkiye'nin güçsüzleştirilmesi için oyunlar oynuyorlardı. Bu noktada 16 Nisan'da sandıktan 'evet' çıkması ile birlikte bu oyunlar bozulmuş oldu" dedi.
"Siz milleti tanımazsanız millet de sizleri sandıkta tanımayacak ve gereğini yerine getirecektir"
CHP'nin referandum sonucuna ilişkin itirazlarını da değerlendiren Çalık, milletin sandıkta son sözü söylediğini kaydederek, "Bazıları ne kadar 'hayır' çıkması için mücadele etmiş olsalar da sonuçta milletin dediği oldu. Şunu herkes bilmeli ki; milletin sözünün üzerinde bundan sonra da artık hiçbir söz olmayacak ve 16 Nisan halk oylaması cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin inşa edildiği gün olacak. Yeni Türkiye artık icraatların kesintisiz olacağı, istikrarın olacağı bir ülke olacak. Başta anamuhalefet partisi olmak üzere, 'Biz bunu tanımıyoruz' diyenler milletin sözünün üstüne söz söyleme hakkına ve haddine sahip değiller. Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerin söylemleri milleti tanımadıklarını göstermektedir. Siz milleti tanımazsanız millet de sizleri sandıkta tanımayacak ve gereğini yerine getirecektir" diye konuştu.
"Malatyalılara teşekkür ediyorum"
Toplantıda söz alan AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise, yapılan çalışmaların 16 Nisan'da meyvesi verdiğini söyleyerek, "Şükürler olsun Malatya yine zaferle yeni rekorla bizlere destek verdi. Ben bütün Malatyalılara teşekkür ediyorum, Allah birliğimiz daim etsin" değerlendirmesinde bulundu.
"Halkımız yeni bir sitemi tercih etti"
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, Türkiye'nin yönetim sisteminin 16 Nisan ile beraber değiştiğini aktararak, "Halkımız Parlamenter Sistemin zayıflıklarını göz önünde bulundurarak daha hızlı karar veren ve daha güçlü bir Türkiye'ye destek olacak bir yönetim sistemini tercih etti. Bizim bu seçimden önce koymuş olduğumuz bir hedef vardı: o da yüzde 50 artı 1'di. Hamd olsun biz 1.4 milyona yakın bir oy farkıyla bu seçimi kazandık. Bizler bundan sonra çok iyi bir şekilde çalışacağız ve üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz" şeklinde konuştu. - MALATYA