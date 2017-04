16 Nisan Referandumuna Sayılı Günler Kaldı

Anayasadaki 18 maddede yapılan değişikliklerin oylanacağı REFERANDUM için sayılı günler kaldı.

Meclis'te yaşanan hararetli tartışmaların ardından kabul edilen 18 maddenin oylanacağı REFERANDUM TARİHİ 16 Nisan olarak açıklanmıştı.

REFERANDUM MADDELERİnin oylanacağı 16 Nisan'dan 10 gün önceki sürede REFERANDUM ANKETLERİnin açıklanması Seçim Kanunu'na göre yasak.

Daha önceki REFERANDUM SONUÇLARI VE SEÇİM SONUÇLARInda olduğu gibi referandum sonuçları da Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yasağı kaldırılmasının ardından medya üzerinden takip edilecek. Özel yayın yapacak HABER kanalları ve internet siteleri sonuçları an be an duyurucak.

Yurtdışında oy kullanımı sona ererken, yurt içinde 55 milyon 319 bin 222 seçmen, 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak.

Seçmenler, YSK'nın ''www.ysk.gov.tr'' internet sitesinden hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecek.

Seçim öncesi propaganda serbestliği, 16 Nisan'dan bir gün önce saat 18.00'de sona erecek. Seçim sonuçları açıklanması ile ilgili net bir saat ise bulunmuyor.

Seçmenler Ağrı, Adıyaman, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te 07.00-16.00 saatlerinde oy kullanacak. Diğer illerde REFERANDUM 2017 için oy kullanma saatleri 08.00-17.00 olacak.

Vatandaşların 16 Nisan'da verecekleri oyların geçerli olması için bazı konulara dikkat etmesi gerekiyor.

Buna göre, sandık kurulunca verilen ve kurulca düzenlenmiş biçim ve renkte olmayan, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları kabul edilmeyecek.

Oy pusulasında "Tercih" mührü basılmamış oylar geçersiz sayılacak. Referandum için ayrıca hem "Evet" hem de "Hayır" bölümüne iki kez mühür basılması da oyu geçersiz kılacak. Diğer alana taşacak ya da iki alanın ortasında basılacak "Tercih" mührü de oyu geçersiz yapacak.

Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış, üzerine "Tercih" mührü dışında veya "TERCİH" mührü yerine herhangi bir özel işaret, isim, imza kaşesi, mühür ya da parmak izi basılmış oy pusulaları geçerli sayılmayacak.

Üzerinde yer alan bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş, üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler veya sayılar yazılmış, şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları da geçersiz sayılacak.

Oy verme günü sandık başına gelen seçmenler, sandık kurulu önüne kurul başkanı tarafından sırayla birer birer alınacak.

Gebeler, hastalar ve engelliler sıra bekletilmeden oylarını verecek. Yaşlıların, onlara yardım eden seçmenlerin ve görevlendirilen güvenlik güçlerinin de bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilebilecek.

Sandık başına gelen seçmen T.C. kimlik numarasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini göstererek oy kullanabilecek.

16 Nisan günü oy verme işlemi biter bitmez, YSK yasaklarının kalkması ile birlikte TÜRKİYE GENELİ REFERANDUM SONUÇLARI, İL İL REFERANDUM SONUÇLARI, İLÇE İLÇE REFERANDUM SONUÇLARI aynı anda NTV canlı yayını ve http://www.ntv.com.tr/referandum adresinde olacak.

İLLERE GÖRE REFERANDUM SONUÇLARInı takip eden internet kullancıları, özel REFERANDUM SONUÇLARI sayfasında ilini ve ilçesini seçerek anlık sonuçlara ulaşabilecek.