16 Nisan Referandumu İçin Yurt Dışında Kullanılan Oyların Tasnif İşlemi Başladı
16 Nisan referandumu için yurt dışında kullanılan oylar, Ankara'daki ATO Kongre Merkezi'nde toplanarak tasnif işlemine başlandı.
16 Nisan referandum u için yurt dışında kullanılan oylar, Ankara'daki ATO Kongre Merkezi'nde toplanarak tasnif işlemine başlandı. Kulanıldıkları illere göre ayrılan oylar ülke geneliyle eş zamanlı olarak oy kullanma işleminin tamamlanacağı 16 Nisan akşamında sayılmaya başlanacağı belirtildi. - Ankara