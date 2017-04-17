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16 Nisan Halkoylamasında Çıkan 'Evet' Sonucu Böyle Kutlandı
16 Nisan Halkoylamasında Çıkan 'Evet' Sonucu Böyle Kutlandı
16 Nisan halkoylamasında çıkan 'evet' sonucu böyle kutlandı.
17 Nisan 2017 Pazartesi 00:59
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[9509788] DailyMotion.com
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Ankara 'Hayır' dedi, Gökçek bu tweeti attı
Sonuçlara efkarlanıp canlı yayında sigara istedi
Referandumun kaderini geçersiz oylar belirledi
Kullandığı oyu, hesabından açık açık yazdı
Sonuçların ardından AB'nin ilk açıklaması yine "şaşırtmadı"
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İlyas Salman, canlı yayında seçim yasağını deldi
AK Partili Şahin'den Bahçeli'yi kızdıracak referandum analizi
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Referandum sonrası dolar sert düştü!
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Erdoğan: Referandum bitti, şimdi ilk işimiz idam!
İşte "evet" rekoru kıran ilçe
Genel merkez önünde "Kemal istifa" sloganları
Görevliler şaşkına döndü! Oy kullanmaya sadece 1 kişi geldi
Zarftan çıkan iki 'evet' pusulası ortalığı karıştırdı
Davutoğlu sonuçları beğendi: Doğru karar!
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Erdoğan'dan rekor kıran ilçeye teşekkür telefonu!
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Erdoğan vatandaşa seslendi: Atı alan Üsküdar'ı geçti, haberleri yok
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1 Kasım'ın tek bileni, referandum anketiyle fena çakıldı
Milli futbolcu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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Türkiye referanduma giderken kediciğin paylaşımı olay oldu
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Kafasına darbe alan yarışmacı suya düştü, bir daha da çıkamadı
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Türkiye'nin referandumu dünya medyasında 1 numaralı haber oldu
Hayranlarını ayağa kaldıran kararı ailesi aldı
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Tuvalette sigara kokusunu aldı, kafasını kaldırınca çığlık atıp kaçtı
Kullandığı oyun fotoğrafını çekip polise kafa attı
İstanbul genelinde 'evet' rekorunun kırıldığı ilçe
Akşener'den iddialı açıklama: YSK'ya göre 'hayır'ın oranı yüzde 52
CHP'den YSK'ya çok sert 'mühür' tepkisi: Sahteciliğe izin verildi
Erdoğan çifti oyunu kullanıp pastanenin yolunu tuttu
İspanyol devi peşine düştü
Başbakan Yıldırım'ın oy kullandığı sandıktan 'hayır' çıktı