16 Nisan Halkoylaması kampanyasında Ay-Yıldızlı final

16 Nisan Halk oylamasına sayılı günler kaldı. Seçmenleri ikna etmek için pek çok film hazırlandı ve gösterildi. Herkes kampanyanın final filmini beklerken, o film Evet Platformu'ndan geldi. Ay-Yıldız isimli film, konusu, prodüksiyonu ve özel efektleriyle izleyen herkesin büyük beğenisini kazandı.

Ay-yıldızı göklerde dalgalandırmak için milletimizin verdiği mücadeleyi farklı bir şekilde anlatan film, Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan'ın okuduğu Birlik Şiiri'yle de herkesi duygulandırdı.

Yüzlerce kişinin rol aldığı ve yaklaşık bir aylık bir sürede tamamlanan Ay-Yıldız Filmi, 16 Nisan kampanyasının en büyük prodüksiyonu olarak da tarihe geçti.

15 Temmuz'a da gönderme yapan film, 16 Nisan'ı Türkiye'nin yükselişi olarak nitelendiriyor.

Film, 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halkoylaması kampanyasına da son noktayı koyuyor.

Ay-Yıldız filmi, yaptığı seçim kampanyalarıyla herkesin beğenisini kazanan Arter Reklam tarafından hazırlandı. Arter Reklam daha önce de hazırladığı Bayrak Filmi, Fors Filmi ve Çanakkale Filmi'yle adından sıkça söz ettirmişti.

