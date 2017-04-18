16 Nisan Günü 241 Hasta Sandığa Taşındı

Eskişehir Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kadir Demirel, 16 Nisan 2017'de gerçekleştirilen halk oylamasında il genelinde 241 hastanın okullara taşınarak oy kullanmasının sağlandığını açıkladı.



Kendi imkanları ile oy kullanamayan vatandaşların taleplerinin Evde Sağlık Koordinasyon Hattı 444 38 33 ile toplandığını belirten Dr. Demirel, "Başvuruların değerlendirilerek 8 araçlık 'Evde Sağlık Hizmet' ekiplerince, hastaların sağlık personeli nezaretinde evlerinden alınarak oy kullanacakları okullara taşınmış ve akabinde tekrar evlerine getirilmiştir. Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmet birimlerince 46 hastanın, il genelinde de Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği ve Sağlık Müdürlüğü ile birlikte toplam 241 hasta sandığa taşınmıştır" diye belirtti. - ESKİŞEHİR