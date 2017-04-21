16 Nisan'dan Sonra Kaos Ortamı Oluşturmak Isteyenlere Operasyon

İzmir'de, 16 Nisan referandumundan sonra eylemler yapan 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 11 kişi operasyonla yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 16 Nisan'da sonra İzmir genelinde bazı sokak olayları planlayan kişilere yönelik operasyon başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılması üzerine harekete geçti. Sokak olayı planladığı iddia edilen kişilere yönelik Aliağa, Menemen'da tek tek yapılan baskınlarda şu ana kadar 11 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilirken, 11 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.



(İHA)