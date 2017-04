Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ile vize muafiyeti konusunun 16 Nisan'dan sonra ele alınacağını belirterek, "16 Nisan'dan sonra AB'ye son önerimizi sunacağız. Ondan sonraki süreci nasıl sürdüreceğimizi değerlendirip aldığımız kararları sizlerle paylaşacağız. AB ile vize sorununu çözmek istiyoruz. Bu vize serbestisini de almamız lazım. En son imzaladığımız göç anlaşmasının bir parçasıdır." dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya İşadamları Derneği (ANTİAD) üyeleriyle Akra Barut Otel'de bir araya geldi.



Burada konuşan Çavuşoğlu, tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'nın da 15 senede büyüdüğünü, geliştiğini söyledi. Antalya'nın şehircilik anlamındaki büyümesinden o kadar da memnun olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, kent mimarisine uygun bir gelişim sağlansaydı daha iyi olacağını belirtti. Çavuşoğlu, şehirleşme konusunda belde belediyelerinin değil büyükşehir belediyelerinin inisiyatif almasının daha doğru olduğunu, bu anlamda Büyükşehir Yasası'nın çok önemli olduğunu vurguladı.



Antalya'nın son 15 yılda turizmde de ciddi bir büyüme sağladığını anlatan Çavuşoğlu, 2014'te kente gelen turist sayısının 13 milyonun üzerine çıktığını fakat 2015'te hafif, geçen yıl da hissedilir bir düşüş yaşandığını anımsattı. Bakan Çavuşoğlu, geçen yıl Rusya ile yaşanan sorunlar, terör saldırıları ve bunların üzerine gelen 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'nin imajını biraz değiştirdiğini, şimdi bu imajın değiştirilmesi için adımlar attıklarını dile getirdi.



Turizmde çeşitlilik



Turizm sektörünün büyüyebilmesi için çeşitliliğin sağlanması gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, sadece kitle turizmi değil alternatif turizm çeşitlerinin de ön plana çıkartılması gerektiğini bildirdi.



Antalya'nın sağlık ve spor turizminde ön plana çıkabileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, sadece futbol ve golf değil, bisiklet, tenis alanlarında da spor kulüplerinin kente çekilebileceğine dikkati çekti. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Bisiklet takımlarının gelebilmesi için veledromlar yapacağız bir Alanya'da, bir de bu bölgede. Yüzlerce, binlerce bisiklet takımı var ve her birinin en az 50 sporcusu var. Çok büyük heyetler halinde geliyorlar ve futbol takımları gibi 2-3 hafta değil 3-4 ay kalıyorlar. Kış aylarında bazı ülkelerde bisikletçilerin antrenman yapması mümkün değil. 2 veledrom yaparak tüm bisiklet takımlarının Antalya'mıza gelmesini sağlayacağız."



Bakan Çavuşoğlu, hipodromun temelinin de önümüzdeki hafta atılacağını, atçılıkta sadece yarış değil Körfez bölgesinin atlarının da Antalya'da kalmasını sağlamaya çalışacaklarını söyledi.



Rusya ile tarımsal ticaretin önündeki engeller



Rusya ile uçak düşürme hadisesinden sonra bazı sorunlar yaşandığını ve bazı tarım ürünlerinin önündeki engellerin devam ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Önümüzdeki hafta Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in başkanlığındaki bir heyet Moskova'ya gidecek. Rus muhataplarımızla oturup konuşacağız, tüm engelleri kaldırmak için inşallah bir mutabakat sağlarız. Bu, iki ülkenin de faydasına. Rusya'nın ülkemize gönderdiği tarım ürünlerinin değeri yaklaşık 3 milyar dolar. Bizim firmalarımız Rusya'dan mısır, ayçiçeği gibi birçok ürünü alıyor, işliyor ve ihraç ediyor."



AB ile Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi için bugüne kadar 3 tur müzakere yapıldığını belirten Çavuşoğlu, 16 Nisan'dan sonra kalınan yerden devam edileceğini, bu konuda iki tarafın da kararlılığı bulunduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, "Gümrük Birliği artık günümüzün ekonomisini yansıtmıyor, günümüz ekonomisinin çok gerisinde kalmış bir anlaşma, güncellememiz lazım." dedi.



Körfez İşbirliği Konseyi ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatıldığını aktaran Çavuşoğlu, belki önümüzdeki haziran ayında Körfez İşbirliği Konseyi dışişleri bakanları ve dış ticaret ya da ekonomi bakanları toplantısını düzenleyeceklerini dile getirdi.



Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna ve Pakistan ile tercihli ticaret anlaşması konusunda müzakerelerin son aşamaya geldiğini, önümüzdeki günlerde bu anlaşmaları da imzalamayı umut ettiklerini anlattı.



AB ile vize muafiyeti



AB ile vizelerin kaldırılması konusunda büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"16 Nisan'dan sonra AB'ye son önerimizi sunacağız. Ondan sonraki süreci nasıl sürdüreceğimizi değerlendirip aldığımız kararları sizlerle paylaşacağız. AB ile vize sorununu çözmek istiyoruz. Bu vize serbestisini de almamız lazım. En son imzaladığımız göç anlaşmasının bir parçasıdır. Bu 3 anlaşmanın, göç, vize serbestisi ve geri kabul anlaşmalarının birlikte uygulanması gerekiyor. Türkiye müzakere eden bir ülke. Hiç müzakere etmeyen birçok ülke ile vizeyi kaldırdı. En son Gürcistan'la da bir sene sonra, yani tüm şartlar yerine geldiğinden bir sene geçtikten sonra bu anlaşmayı yürürlüğe koydular. Biz millet olarak da bunu hak ediyoruz."



Gelecek hafta Orta Amerika ve Karayip ülkelerinin dışişleri bakanlarını İstanbul'da ağırlayacaklarına işaret eden Bakan Çavuşoğlu, 12 ülke ve Türkiye'nin toplantı yapacağını söyledi.



Kıbrıs konusu



Türkiye'nin tüm dünya ile ilişkilerini en iyi şekilde ve her yönüyle güçlendirmek için çaba sarf ettiklerini kaydeden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada birçok sorun bulunduğunu, fakat bu sorunların oluşumunda ve gelişiminde Türkiye'nin bir negatif rolünün bulunmadığını vurguladı.



Kıbrıs sorununun çözülmesi için de samimi çaba sarf edildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şu görüşlerini dile getirdi:



"Kıbrıs sorununu çözmek için samimi çaba sarf ediyoruz ama özellikle seçim atmosferinde Rum tarafında samimi bir çaba görmüyoruz. Rum tarafının özellikle Kıbrıs etrafındaki doğal gaz ve petrol rezervleri konusunda tek taraflı attığı adımları doğru bulmuyoruz. Bu konuda uyarılarımıza rağmen maalesef geri adım olmadığı için şimdi Türkiye olarak da bazı adımları atacağız. Dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak da bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu konuyu birlikte istişare edeceğiz. Burada Kıbrıs Türkü'nün de hakkı var ve Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti'nin de karasuları var, ekonomik münhasır bölge var. Dolayısıyla bizim de haklarımız var ve bu haklara halel getirilmemesi için gerekli adımları biz atacağız. Daha önce hukuki adımları atmıştık ve pozisyonumuzu resmi olarak kayda geçirmiştik. Ama bundan sonra tek taraflı adımlara da müsaade etmeyeceğimizi göstermemiz gerekiyor."



Anayasa değişikliği



Demokrasilerde bir sistem olduğunu, ikili, üçlü karma sistemler bulunmadığını fakat Türkiye'de karışık bir sistemin bulunduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı veya başbakanlık sisteminin çok önemi yok, önemli olan geminin karaya oturmaması, önemli olan demokrasinin işlemesi, hukuk üstünlüğünün olması ama yürütmenin başında bir kişi olması." diye konuştu.



Türkiye'de cumhurbaşkanı ve başbakanın aynı yetkilere sahip olmasının zaman zaman krizlere yol açtığına dikkati çeken Çavuşoğlu, zayıf ve karmaşık sistemle Türkiye'nin bir yere varamayacağını söyledi. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye için en iyi sistem olduğunu kaydetti.