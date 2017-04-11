16 Nisan'da Eylem Hazırlığındaki Deaş'lılara Operasyon: 19 Gözaltı

İZMİR (İHA) – İzmir'de, 16 Nisan'da yapılacak referandum için eylem hazırlığında bulunan DEAŞ terör örgütü üyesi 9'u Suriye uyruklu 19 kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Nisan referandum u öncesi çok kritik bir operasyona imza attı. Referandum günü DEAŞ terör örgütünün eylem hazırlığında olduğunu tespit eden ekipler, İzmir merkez ve Menemen ilçesinde operasyon yaptı. Adreslere yapılan baskınlarda şuana kadar 10 Türk, 9 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonda birçok örgütsel doküman, dijital malzeme ve hücum yeleği ele geçirildi.



Gözaltına alınan kişilerin DEAŞ terör örgütü ve yabancı teröristlerle bağlantılı oldukları belirtildi. Zanlıların emniyetteki sorguları devam ediyor. - İZMİR