16 Nisan 2017 Haberleri
16 Nisan 2017 Manşet Haberleri.
- Davutoğlu Referandum sonuçlarını beğendi: Milletimiz En Doğru Kararı Vermiştir
- YSK Başkanı: Maç oynarken Kural Değiştirmedik
- Ankara'yı Kaybeden Gökçek: 100 Beklerken 95 Alan Öğrenciler Gibiyim
- Kılıçdaroğlu: Yüzde Elli'nin Hayır Dediği Anayasa Uzlaşma Metni Değildir
- CHP Genel Merkezi Önünde AK Parti Konvoyuna Taşlı Saldırı
- Athena Referandum Sevincini Türk Bayraklı Tişörtle Gösterdi
- Referandumdan Sonra Konuşan Erdoğan'ın Üzerinde Uğurlu Ceketi Vardı
- Kutlama Yapan AK Partililer CHP'lilere Silah Gösterip Tehdit Etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Referandum Sonrası İlk İş İdamı Geçirmek Olacak
- Bekir Bozdağ: Türk Halkı Büyük Bir Reform ve Değişim Yapmıştır
- Erdoğan: Aç Tavuk Kendini Buğday Ambarında Sanarmış, Atı Alan Üsküdar'ı Geçti
- Referandum Sonrası Dolar Sert Düştü
- ABD'den İlk Açıklama: AGİT Raporu Gelene Kadar Yorum Yok!
- Seçim Sonuçlarına Efkarlanan Ahmet Hakan, Canlı Yayında Sigara İstedi
- Erdoğan'dan Referandum Yorumu: İlk Defa Sivil Siyaset Eliyle Yönetim Sistemi Değişiyor
- Baydemir: Hükümet Sonuç Açıklamakta Acele Etmesin, Referandum Bitmemiştir
- Başbakan Yıldırım'ın Balkon Konuşmasında Açık Mikrofon Krizi
- Balkon Konuşması Yapan Başbakan'dan Mesaj: Seçimin Kaybedeni Yok, Kazanan Türkiye
- AK Partili Şahin: Oy Beklediğimiz Siyasi Partilerden Yeterli Oy Gelmedi
- Referandum Sonuçlarının Ardından AB'den İlk Açıklama Geldi
- Tüm Seçmenlerin Yüzde 10'una Denk Gelen 10 İlçe Referanduma Damga Vurdu
- Bakan Albayrak: Bugün Millet, Devlet ve 80 Milyon Kazanmıştır
- YSK Önünde Güvenlik Önemleri Arttırıldı
- 'Evet' Kararı Sonrası Vatandaşlar Meydanları Doldurdu
- Kılıçdaroğlu MYK'yı Acil Toplantıya Çağırdı
- 'Hayır Çıkmazsa Kapatırız' Diyen Araştırma Şirketinden Açıklama: İtirazlar Sonucu Değiştirmezse Kapatırız
- Şanlıurfa'nın Harran İlçesi Referandumda 'Evet' Rekoru Kırdı
- Erdoğan'a İlk Tebrik Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Geldi
- Referandum Dünya Medyasında 1 Numaralı Haber Oldu
- Mehmet Şimşek'ten 'Referandum' Yorumu: Milletimize Hizmete Devam Edeceğiz
- Vatandaşlar, İstanbul'da Kutlamalara Başladı
- Bahçeli'den Referandum Sonuçlarına İlk Yorum: Çok Önemli Başarı
- Genel Seçimleri Bilen Adil Gür, Referandumda Fena Çuvalladı
- Bakan Eroğlu'nun Oy Kullandığı Sandıktan 'Evet' Çıktı
- Meral Akşener: YSK'nın Şuaki Verilerine Göre Hayır'ın Oranı Yüzde 52, Evet Yüzde 48
- Lyon Kalecisi Anthony Lopes, Bastia'lı Bir Taraftara Saldırdı
- Son Dakika… CHP Sandıkların Yüzde 60'ına İtiraz Edecek
- Başbakan'dan Torunlarıyla Birlikte Şarkılı Referandum Paylaşımı
- Son Dakika! Taksim Meydanı Trafiğe Açıldı
- Konya'da Zarftan Çıkan İki 'Evet' Pusulası Tartışmaya Neden Oldu