16'ncı Turkcell Platinum Bosphorus Cup 11 Mayıs'ta Başlıyor

Türkiye'nin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 16'ncısı düzenlenen Turkcell Platinum Bosphorus Cup heyecanına sayılı günler kaldı. 11 Mayıs'ta start alacak yelken yarışlarında, 4 gün boyunca İstanbul Boğazı rengarenk bir manzaraya sahip olacak.



Türkiye'nin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan ve bu sene 16.'sı düzenlenecek 'Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta klasikleşen kupa devir teslim töreni gerçekleştirildi. 11-14 Mayıs arasında gerçekleştirilecek Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın 'Döner Trofe Kupası' yeni şampiyona verilmek üzere organizasyona teslim edildi. 30 ülkeden 100'e yakın yelkenlinin mücadele edeceği Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın kupa devir teslim törenine organizasyonu düzenleyen ORG Sports Management kurucusu Orhan Gorbon, ana sponsor Turkcell Platinum sözcüsü Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün ve geçen yılın şampiyon takımı Orient Express VI adına Bülent Atabay katıldı.



Gümüş kupa evine geri döndü



2002 yılından bu yana gerçekleştirilen Bosphorus Cup yarışlarının özel ödülü olan ve Türk tasarımcı Can Yalman'ın tasarladığı 7 kg ağırlığındaki gümüş kupa bu sene 14 Mayıs'ta sahibine kavuşacak. Her sene genel klasman birincisinin sahip olduğu, Kapalıçarşı'da gümüş ve kristal malzemelerle üretilen eşsiz kupa, bir yıl boyunca son şampiyon Orient Express VI ekibinde kaldı.



Törende konuşan Orhan Gorbon, Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın dünyanın en önemli yelken yarışları arasında kendisine yer bulduğuna değinerek, "Bu yarışı 16 senedir büyük bir şölen eşliğinde İstanbul Boğaz'ının eşsiz manzarasında sürdürüyor olmaktan gurur duyuyoruz. Turkcell Platinum Bosphorus Cup, bir yarıştan daha fazlası. Bu organizasyon hem Türkiye hem de İstanbul'un dünyaya tanıtılmasında önemli bir misyon da yüklendi. Tüm halkımızı bu görsel şöleni yerinden izlemeleri için davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Turkcell Platinum Bosphorus Cup'a adımız vermekten çok mutluyuz"



Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, "Turkcell Platinum olarak yüzbinlerce müşterimize daha da iyi hizmet vermek için çalışıyoruz. Turkcell'in eşsiz müşteri deneyimini yaşatmanın yanı sıra seyahat, ulaşım, eğlence ve tüm teknolojik ihtiyaçları kapsayan birçok ayrıcalık da sunuyoruz. Türkiye'nin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup'a Turkcell Platinum adını vermek ve sporcuların Turkcell teknolojisiyle eşsiz İstanbul Boğazı'nda yelken açması bizim için büyük mutluluk. Bir kez daha Turkcell teknolojisini bu özel yarışa entegre edeceğimiz için sevinçliyiz" dedi.



Kraliçe yarış 13 Mayıs'ta



11-14 Mayıs tarihlerinde 4 gün boyunca sürecek ve 5 yarıştan oluşan etkinliğin ilk gününde yelkenler, Caddebostan'da antrenman yarışı yapacak. 13 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek Boğaz Yarışı'nda tüm yelkenliler İstanbul Boğazı'nı birbirinden farklı renklere boyayacak. Boğaz Yarışı'nda tekneler Dolmabahçe'den start alacak, Anadolu Hisarı'nda dönecek ve Çırağan Sarayı önündeki finiş noktasına gelecek. Bosphorus Cup, 14 Mayıs Pazar günü Caddebostan etabı ve ardından düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.



En güzel izleme noktaları



Beşiktaş sahili-Ortaköy Meydanı, Akıntıburnu-Arnavutköy ve Aşiyan yarışın en iyi takip edilebileceği lokasyonlar olarak dikkat çekecek. - İSTANBUL