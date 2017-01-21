Anayasa değişikliği teklifinin 2'nci tur görüşmelerinde hükümet sistemine uyum için anayasanın farklı maddelerinde bulunan bazı ibareleri değiştiren ya da metinden çıkaran 16'ncı madde 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 486, kabul 342, ret 141, boş 2, geçersiz 1.
Öte yandan, oylama öncesinde HDP grup önerisi üzerine konuşan Sırrı Süreyya Önder'in 5 dakikalık konuşma süresinin dolmasının ardından "5 dakikada bu kadar anlatabildim. Sözün tamamı zaten deliye anlatılır" sözleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi güldürdü.
- Ankara
16'ncı Madde 342 Oyla Kabul Edildi
Anayasa değişikliği teklifinin 2'nci tur görüşmelerinde hükümet sistemine uyum için anayasanın farklı maddelerinde bulunan bazı ibareleri değiştiren ya da metinden çıkaran 16'ncı madde 342 oyla kabul edildi.
Anayasa değişikliği teklifinin 2'nci tur görüşmelerinde hükümet sistemine uyum için anayasanın farklı maddelerinde bulunan bazı ibareleri değiştiren ya da metinden çıkaran 16'ncı madde 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 486, kabul 342, ret 141, boş 2, geçersiz 1.
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