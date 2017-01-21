Anayasa değişikliği teklifinin 2'nci tur görüşmelerinde hükümet sistemine uyum için anayasanın farklı maddelerinde bulunan bazı ibareleri değiştiren ya da metinden çıkaran 16'ncı madde 342 oyla kabul edildi. Oylama sonucu; kullanılan 486, kabul 342, ret 141, boş 2, geçersiz 1.



Öte yandan, oylama öncesinde HDP grup önerisi üzerine konuşan Sırrı Süreyya Önder'in 5 dakikalık konuşma süresinin dolmasının ardından "5 dakikada bu kadar anlatabildim. Sözün tamamı zaten deliye anlatılır" sözleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi güldürdü.



- Ankara